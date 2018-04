TP.HCM tiếp tục nắng nóng đến hết tuần

Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nam bộ, tình hình thời tiết ngày 12-4 tại TP.HCM tiếp tục nắng nóng gay gắt.

Ngày hôm qua, nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng tại khu vực miền Đông và TP.HCM. Nhiệt độ cao nhất trên khu vực miền Đông dao động trong khoảng 35-37 độ C, riêng Biên Hòa (Đồng Nai) 37,2 độ C.



Nguyên nhân Nam bộ tiếp tục nắng nóng là do áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông và Đông Nam. Vì vậy nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì trên khu vực các tỉnh miền Đông Nam bộ, TP.HCM và một số nơi thuộc miền Tây Nam bộ. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khoảng ngày 15-4, áp thấp nóng bị nén về phía Nam suy yếu, tác động của không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc, nắng nóng thu hẹp dần trên khu vực Nam bộ.