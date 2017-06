Vẽ tranh nắp cống kêu gọi người Sài Gòn không xả rác

Tranh vẽ có “làm khó” người chạy xe? Về một số ý kiến lo ngại việc vẽ nhiều tranh trên nắp cống sẽ làm cho người lưu thông trên đường phố phân tâm, mất tập trung. Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ thanh tra giao thông Sở GTVT TP cho rằng lo ngại này không có cơ sở. “Nắp cống nằm trên vỉa hè nên không nằm trong phạm vi cần quan sát của người lưu thông trên đường. Còn đối với người đi bộ thì rõ ràng các bức tranh này chẳng ảnh hưởng gì. Luật Giao thông đường bộ cũng không có quy định nào cấm cản việc làm này”. ___________________________ Sau các đợt thực hiện, chúng tôi có tổ chức phát phiếu khảo sát để đánh giá hiệu quả. Nhiều người dân ở khu vực được tuyên truyền cho biết từ lúc có các khẩu hiệu này tình trạng xả rác có giảm. Tình trạng rác dồn về miệng cống không chỉ do người dân trong khu vực xả ra mà còn do người lưu thông vứt rác xuống đường. Do đó, muốn hiệu quả cao phải cần nhiều hình thức tuyên truyền bắt mắt, gây chú ý. Việc vẽ tranh và viết khẩu hiệu trên nắp cống là một trong các hình thức tuyên truyền này. Anh NGUYỄN ĐỨC SÁNG, nguyên Bí thư Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM