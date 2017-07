Yêu cầu Nhôm Đắk Nông khắc phục phát tán bột alumin

Đoàn công tác kiểm tra thực tế khu vực phát tán bột alumin ra môi trường. Ảnh: HƯNG THỊNH/TTXVN

Theo TTXVN, nội dung buổi làm việc liên quan đến sự cố sản phẩm alumin (dạng bột, bụi) của Nhà máy Alumin Nhân Cơ phát tán ra môi trường, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của một số hộ dân tại thôn 11, xã Nhân Cơ.Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp Trần Văn Lượng yêu cầu Công ty Nhôm Đắk Nông tiến hành ngay các biện pháp khắc phục sự cố, cải tiến quy trình xả đáy để giảm áp, khẩn trương hoàn thiện hệ thống tường bao quanh khu vực xả. Đồng thời rà soát lại quy trình công nghệ sản xuất alumin để khắc phục căn cơ các sự cố có thể xảy ra và có báo cáo về Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan trong tháng 7-2017.Ông Trần Văn Lượng cũng lưu ý lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông cần chú trọng hơn nữa khâu kiểm tra, giám sát và hỗ trợ Công ty Nhôm Đắk Nông trong giai đoạn chạy thử hiện nay.Theo báo cáo của Công ty Nhôm Đắk Nông, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 28-6, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương, Chi cục Bảo vệ môi trường Đắk Nông đi khảo sát, kiểm tra một số vị trí tại thôn 11 có xuất hiện bụi trắng lấm tấm trên lá cây và đường đi.Qua xác minh, các bên khẳng định bụi trắng này là sản phẩm alumin phát sinh từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ. Nguyên do của tình trạng này là trong quá trình sản xuất, alumin trong đường ống ra khu chứa có hiện tượng tăng áp nên công ty tiến hành xả alumin vào bể chứa (theo quy trình). Tuy nhiên, đây là bể chứa hở, khi xả lại gặp lốc xoáy bất ngờ nên sản phẩm alumin bị cuốn ra khỏi nhà máy và bay vào một số khu vực lân cận.Sau khi xảy ra sự cố, Công ty Nhôm Đắk Nông đã tiến hành xây cao tường bao chắn, mở rộng khu vực mái che và cam kết với chính quyền địa phương không để tình trạng tương tự tái diễn.Đi khảo sát thực tế tại hiện trường phát tán bột alumin, đoàn công tác nhận thấy bột trắng đã không còn do mấy ngày qua trời liên tục có mưa. Không khí cũng đã trong lành trở lại. Một số hộ dân thuộc thôn 11 kiến nghị Công ty Nhôm Đắk Nông, chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần có những giải pháp căn cơ, quyết liệt để bảo vệ môi trường, tránh tái diễn các sự cố tương tự, làm ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân.