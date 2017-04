Mua lại ô tô coi chừng bị nộp phạt oan

Tất cả chủ xe đều chấp hành nộp phạt Đại diện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) cho biết khi triển khai xử phạt vi phạm giao thông qua hình ảnh, thông báo vi phạm được gửi đến tận công an phường, xã chuyển cho chủ xe. Tuy nhiên, nhiều trường hợp thông báo vi phạm không đến được chủ xe do địa chỉ đã thay đổi, chưa kể thông báo đã nhận nhưng chủ xe chây ỳ đóng phạt. Để khắc phục tình trạng này, PC67 đã chỉ đạo Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký sang tên, di chuyển xe phải tiến hành tra cứu trên phần mềm “Xử lý vi phạm hành chính”. Nếu phát hiện có vi phạm thì sẽ yêu cầu chủ phương tiện hoặc người có liên quan đi nộp phạt. Việc này đã mang lại hiệu quả rất lớn. Tất cả chủ xe đều chấp hành tốt. _______________________________ 180 là số ô tô bị phát hiện vi phạm giao thông đường bộ trước đó khi tiến hành sang tên, tính từ đầu năm 2017 đến nay. Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Công an TP.HCM đã yêu cầu các chủ xe vi phạm nộp phạt để được tiếp tục làm thủ tục sang tên và tất cả đều chấp hành.