Năm 2018, giá nhà đất sẽ tiếp tục tăng

Theo báo cáo mới nhất về tình hình quý IV-2017 của các đơn vị tư vấn bất động sản (BĐS), giá nhà đất tại Hà Nội và TP.HCM đang có những diễn biến trái chiều.



Người Hà Nội “khoái” đổ tiền vào bất động sản TP.HCM

Báo cáo của CBRE Việt Nam cho biết thị trường Hà Nội tiếp tục ghi nhận sự giảm nhẹ trong quý IV-2017 tại cả phân khúc nhà ở gắn liền với đất và chung cư. Đây là quý thứ hai liên tiếp giá BĐS tại Hà Nội sụt giảm sau khi tăng nhẹ vào quý II-2017. Kết thúc năm 2017, mức giá căn hộ trung bình trên thị trường giảm 2,4% so với năm trước. Trái ngược với Hà Nội, giá nhà đất tại thị trường BĐS TP.HCM tăng 4,8% so với quý trước. Xét cả năm 2017, giá bán trung bình tăng 4% so với năm 2016.

Báo cáo nghiên cứu toàn cảnh thị trường BĐS năm 2017 của DKRA Việt Nam cũng ghi nhận TP.HCM là nơi có biên độ tăng giá cao nhất trong cả nước. Trong vòng năm năm qua (2012-2017), giá căn hộ hạng C (bình dân) tăng 54%, hạng B (trung cấp) tăng khoảng 67%, hạng A (cao cấp) tăng khoảng 45%. Tăng mạnh nhất là loại hình đất nền, khu vực quận 9, quận 7 tăng khoảng 50%, đỉnh điểm là Thủ Đức tăng 170%.

Lý giải về hiện tượng trên, CBRE Việt Nam cho rằng có sự khác biệt rất rõ rệt về diễn biến thị trường của hai TP này. Thị trường BĐS Hà Nội chỉ tăng trên số dự án và tổng lượng giao dịch, còn thanh khoản trên từng dự án không có gì thay đổi, thậm chí còn giảm nhẹ so với thời gian trước. Số lượng dự án trên thị trường đang rất nhiều, đi cùng với đó là sự cạnh tranh rất lớn. Còn tại TP.HCM, dù tổng lượng căn hộ bán ra trong năm giảm nhưng tình hình tiêu thụ trong quý IV và cả năm 2017 khá khả quan. Lượng tiêu thụ trung bình của các dự án mới chào bán đạt 75%. Đáng nói, phân khúc trung cấp chiếm 64% tổng nguồn cung năm 2017, tăng mạnh so với các năm trước. Điều đó cho thấy các doanh nghiệp (DN) BĐS tại TP.HCM đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu của người mua để ở.



Ngày càng có nhiều người Hà Nội tìm kiếm thông tin và đầu tư vào bất động sản tại TP.HCM. Ảnh: Q.HUY

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu nhận xét: Với các dự án tại Hà Nội, có gần 90% người tìm kiếm và đầu tư chính là người dân thủ đô. Trong khi tại TP.HCM, bản thân người dân TP tìm kiếm nhà chỉ chiếm hơn 60%. Còn người Hà Nội tìm kiếm thông tin và đầu tư vào BĐS tại TP.HCM chiếm tới 20%.



“Không phải bây giờ mà vài năm gần đây, phong trào “Nam tiến” đầu tư BĐS của nhà đầu tư Hà Nội đã rất mạnh mẽ. Nguyên nhân khiến cho nhà đầu tư Hà Nội chuộng BĐS TP.HCM là do khí hậu mát mẻ, dân số và quy mô đô thị lớn hơn. Giá nhà đất ở TP.HCM cũng rẻ hơn Hà Nội, giá trị cho thuê BĐS trên tổng giá trị tài sản tại TP.HCM cũng cao hơn” - ông Hiếu phân tích.

Nguồn cung tăng nhưng giá vẫn tăng

Với việc cơ sở hạ tầng giao thông càng được hoàn thiện, các DN lẫn chuyên gia cho rằng thị trường BĐS sẽ tiếp tục phát triển tại cả Hà Nội và TP.HCM trong năm 2018.

Đại diện CBRE Việt Nam cho biết Hà Nội trong tương lai sẽ có thêm các cây cầu mới bắc qua sông Hồng (là Tứ Liên và Trần Hưng Đạo). Điều này sẽ khiến BĐS ở khu vực phía Đông Hà Nội có khả năng tăng trưởng. Còn thị trường TP.HCM, theo CBRE, giá nhà đất sẽ tăng trung bình là 3%, trong đó phân khúc cao cấp và hạng sang tăng 5%, còn phân khúc bình dân và trung cấp có mức tăng thấp hơn là 1,5%.

Đồng quan điểm, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng giá BĐS cả Hà Nội lẫn TP.HCM sẽ đều tăng trong năm 2018, đặc biệt là TP.HCM. Các nhà đầu tư BĐS trong nước từ Hà Nội đến các tỉnh, thành lân cận lẫn các nhà đầu tư nước ngoài đều “đổ tiền” vào TP.HCM đầu tiên khi đầu tư vào lĩnh vực này. “BĐS và chứng khoán sẽ là hai lĩnh vực thu hút nhà đầu tư trong năm 2018. Đặc biệt là thị trường TP.HCM khi TP này hưởng cơ chế đặc thù, cơ sở hạ tầng giao thông, chỉnh trang kênh rạch đang dần hoàn thiện” - ông Hiếu phân tích.

Ông Phạm Lâm, Tổng Giám đốc DKRA, cho rằng trong năm 2018 khu Đông của TP.HCM tiếp tục dẫn dắt thị trường, nguồn cung tăng nhưng giá BĐS cũng tăng theo do quỹ đất của TP đang dần khan hiếm. Mặt khác, mức thu nhập trung bình của gia đình trẻ đang tăng lên, sự trẻ hóa đối tượng mua BĐS cùng sự linh hoạt trong chính sách bán hàng của chủ đầu tư đã tác động rất lớn đến tâm lý và tính thanh khoản của thị trường, kích thích giá bán tăng.