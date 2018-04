Năm 2018: liên tiếp xảy ra các vụ uy hiếp hàng không

Trước đó, ngày 24-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam cho rằng việc quản lý an ninh trong hoạt động hàng không còn nhiều sơ hở. Từ đầu năm đến nay có 8 vụ; trước đó năm 2017 có vụ người tâm thần lên tàu bay mới được phát hiện, nghĩa là các khâu kiểm tra an ninh lỏng lẻo. Trước tình trạng trên, Thượng tướng Bùi Văn Nam kiến nghị phải tăng cường đầu tư cho an ninh hàng không; nhiều nước cũng đã đưa hệ thống kỹ thuật công nghệ cao giám sát sân bay. "Ví dụ vụ nghi phạm Đoàn Thị Hương ở sân bay Malaysia, lực lượng chức năng nước sở tại thông qua hệ thống camera đã dựng lại toàn bộ vụ việc và coi đó như là chứng cứ trước tòa", ông Nam nói và nhấn mạnh, tăng cường trang thiết bị cho an ninh hàng không có thể tốn mấy trăm tỉ đồng nhưng cần thiết.