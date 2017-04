Nắng cháy da, người Sài Gòn bịt kín mặt như... ninja

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương, những ngày qua khu vực TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ đều có nhiệt độ rất cao. Nguyên nhân được xác định là do vùng áp thấp nóng đang bị nén về phía Nam.

Cụ thể, vào ngày 9-4, nhiệt độ tại khu vực Đồng Xoài (Bình Phước) lên đến gần 37 độ C. Vào thời điểm đó, khu vực TP.HCM cũng đạt ngưỡng từ 34-35 độ C.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương thời tiết nóng này vẫn diễn ra trong ít nhất một tuần nữa. Nhiệt độ cao nhất tại TP HCM có thể đạt 36 độ C.

Theo nhận định xu hướng thời tiết của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương, từ đầu năm đến nay nền nhiệt trung bình trên toàn địa bàn hầu hết đều cao hơn nhiệt độ trung bình nhiều năm 0,5-1,2 độ C.

Tháng 4 và nửa đầu tháng 5 là thời kỳ nắng nóng cao điểm ở khu vực Nam Bộ. Các đợt nắng nóng sẽ xảy ra chủ yếu ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ và TP.HCM, phổ biến 37-39 độ C, có nơi hơn 39 độ C. Còn nhiệt độ ở các tỉnh miền Tây khoảng 35-37 độ C.

Cơ quan dự báo cũng cho biết, năm nay mùa mưa có thể đến muộn hơn mọi năm (khoảng ngày 5 đến 15-5).



Dự báo trong một tuần tới, nhiệt độ khu vực TP.HCM có thể đạt ngưỡng 36 độ C vào giữa trưa.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 13-4, tại khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng. Miền Đông có nắng nóng,chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C. Riêng khu vực TP.HCM mây thay đổi ngày nắng, nhiệt độ trung bình là 32 độ C.



Trong khi đó tại Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 – 25 độ C.