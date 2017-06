Nắng nóng tiếp tục kéo dài ở miền Bắc và miền Trung

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, trong hôm qua, các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Ngãi đã có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ như: Tương Dương (Nghệ An) 36,9 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 36,1 độ,…



Sang đến hôm nay, khu vực này tiếp tục có nắng nóng, nhiều nơi nóng trên 37 độ C. Thời điểm nóng nhất từ 12h-15h. Dự báo nắng nóng còn tiếp diễn tại Trung Bộ thêm 2-3 ngày tới.

Tại miền Bắc, do tác động dồn nén không khí từ rãnh thấp nên trời sẽ nóng thêm 1-2 độ C. Một số nơi như Hà Nội, TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Hoà Bình sẽ có nắng nóng 36 -37 độ. Các địa phương còn lại phổ biến 33-35 độ C. Khu vực Hà Nội hôm nay trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ. Thời gian trong ngày có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Nguyên nhân được xác định là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ vĩ Bắc bị nén với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn.

Theo dự báo, nắng nóng 35-36 độ sẽ còn duy trì tại miền Bắc đến hết thứ 2 tuần tới. Từ thứ 3, nền nhiệt giảm khoảng 3 độ C, do trời bắt đầu có mưa, trời dịu mát hơn.



Miền Bắc và miền Trung tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Ảnh: Hồng Trâm

Khác biệt hoàn toàn với 2 miền trên, thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ khá dễ chịu. Dù có tăng thêm 1 độ so với hôm qua, lên mức 30-33 độ C tại Tây Nguyên và 31-34 độ tại Nam Bộ, song do xuất hiện mưa vào chiều tối và đêm nên trời giảm nhiệt nhanh.

Thời tiết tại TP.HCM hôm nay mây thay đổi, trời nắng.