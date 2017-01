Ngày 19-1, bắt đầu xây hầm ở nút giao An Sương

Ngày 17-1, ông Võ Khánh Hưng, Giám đốc Khu Quản lý Giao thông đô thị số 3 (thuộc Sở GTVT TP.HCM), thông báo như trên.

Dự án có hai hầm song song, có hai làn xe chạy theo hướng Trường Chinh - quốc lộ 22 và ngược lại. Ngoài ra dự án còn xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước, hệ thống trạm bơm hút nước, chiếu sáng, cây xanh.

Dự án có tổng mức đầu tư là 514 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng (cho 36 hộ) là hơn 93 tỉ đồng. Giá trị hợp đồng xây lắp phần hầm chui là 267 tỉ đồng. Khi hoàn thành, công trình sẽ giải quyết ùn tắc giao thông và đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện khi lưu thông qua nút giao thông An Sương, đồng thời sẽ nâng cao năng lực thông xe cho đường Trường Chinh và cho trục quốc lộ 1, quốc lộ 22 qua khu vực nút giao An Sương.