Ngôi sao Dương Tử Quỳnh tham gia chiến dịch SAFE STEPS

Sáng 9-4 tại Nhà văn hóa Thanh Niên (quận 1, TP.HCM), ngôi sao điện ảnh Dương Tử Quỳnh, đại sứ Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc, người phát ngôn của Nhóm cấp cao Vì sự an toàn đường bộ của Liên đoàn xe thể thao quốc tế (FIA) đã cùng lãnh đạo UBND TP.HCM, Ủy ban ATGT Quốc gia và 1.500 sinh viên tham gia lễ khởi động chiến dịch SAFE STEPS – Các bước an toàn giao thông đường bộ.

Đây là một sáng kiến vì cộng đồng tại Châu Á do Quỹ Prudence khởi xướng, phối hợp cùng kênh truyền hình National Geographic và FIA.





BTC bấm nút khởi động chiến dịch SAFE STEPS

Chiến dịch SAFE STEPS năm nay tập trung vào sáu chủ đề: an toàn khi đi xe gắn máy, an toàn khi người đi bộ, không nhắn tin khi lái xe, không lái xe sau khi uống rượu bia, thắt dây an toàn và tuân thủ tốc độ khi lái xe.

"Mục tiêu của SAFE STEPS hướng đến chính là sinh viên nhằm tạo ra một thế hệ trẻ tham gia giao thông an toàn”, ông Greig Craft, chủ tịch Quỹ AIP chia sẻ.



Ngôi sao Dương Tử Quỳnh tham gia điệu nhảy sôi động cùng các người mẫu, MC và sinh viên

Ngoài việc tuyên truyền trên các đường phố, chiến dịch còn giới thiệu sáu video clip về an toàn giao thông với sự có mặt của đại sứ Dương Tử Quỳnh tiếp cận tới 80 triệu hộ gia đình trên toàn châu Á.