Nhà cửa tan hoang bên dòng sông mỏ cát

Bờ sông Tiền, đoạn qua địa bàn xã Phước Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Tiền Giang bị sạt lở sâu khoảng 60m. Vụ sạt lở gần đây nhất vào khoảng giữa tháng 3-2017, làm hơn 1.000 m3 đất cuốn xuống sông. Toàn xã có khoảng 5.000 hộ dân nhưng có hơn 1.000 hộ phải rơi vào cảnh di dời do sạt lở. Ảnh: TRUNG THANH



Ba căn nhà kiên kế liền kề bị sụp gần như hoàn toàn xuống sông. Trong năm 2016 có bốn vụ sạt lở nghiêm trọng, làm mất hơn 2.000 m3 đất. Ảnh: TRUNG THANH

Đường ven sông có đoạn bị "liếm" đất chân, ngày càng bị thu hẹp. Ảnh: TRUNG THANH

Một căn nhà xây kiên cố đang đối diện với cảnh bị sụp lở, phải di dời. Ảnh: TRUNG THANH





Một căn nhà xây kiên cố nhất bên sông nhưng phải bỏ hoang vì sạt lở. Ảnh: TRUNG THANH



Căn nhà này chỉ còn trơ lại cái móng. Ảnh: TRUNG THANH



Sát bên những đoạn bờ sông sạt lở có rất nhiều ghe tàu nằm chờ chở cát đi. Đại diện Sở TN-MT tỉnh Đồng Tháp cho biết thêm. trên sông Tiền, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp có rất nhiều mỏ cát. Hầu như chỗ nào cũng có cát. Ảnh: TRUNG THANH



Hoạt động nạo vét tận thu cát diễn ra nhộn nhịp trên sông Tiền, gần đoạn bị sạt lở. Đại diện Sở TN-MT tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện có một dự án nạo vét. do Bộ GTVT TP cấp phép vẫn đang hoạt động. Có một dự án nạo khác cũng do Bộ GTVT cấp phép nhưng chưa triển khai vét tận thu cát vì bị dân phản đối do lo sợ sạt lở lấn sâu mà mất đất, mất nhà. Ảnh: TRUNG THANH