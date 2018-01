Nhà thầu Trung Quốc phải sơn lại đoàn tàu bị vẽ bậy

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường sắt cũng cho biết chi phí để khôi phục lại màu sắc đoàn tàu bị vẽ bậy không đến mức 1 triệu USD như một số thông tin đăng tải.

Trước đó, trên mạng xuất hiện thông tin tổng thầu Trung Quốc đề nghị chi 1 triệu USD (khoảng 22,7 tỉ đồng) để sơn lại toa tàu bị vẽ bậy. Về thông tin này, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường sắt khẳng định Ban chưa nhận được bất kỳ văn bản hay đề nghị nào của tổng thầu có nội dung này.

Ngày 26-12-2017, toa tàu và đầu tàu của dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông (Hà Nội) bị đối tượng chưa xác định vẽ một số hình ảnh hoặc chữ viết nguệch ngoạc bằng sơn (theo phong cách Graffiti) lên thành tàu.



Sau khi nhận được thông tin từ Tổng thầu EPC (Công ty hữu hạn Tập đoàn cục 6 đường sắt Trung Quốc), Ban Quản lý đường sắt đã cử cán bộ kiểm tra thực tế hiện trường; đồng thời chỉ đạo tổng thầu báo cáo cụ thể sự việc nêu trên tới cơ quan chức năng. Hiện Công an Hà Nội đang tiến hành kiểm tra, rà soát hiện trường, điều tra sự việc.



Lãnh đạo Ban Quản lý cũng cho rằng đây là hành động phá hoại tài sản quốc gia. Cạnh đó, Ban Quản lý dự án đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu tổng thầu tăng cường công tác bảo vệ trên toàn công trường; gửi Công an Hà Nội và công an các quận nơi có dự án đi qua để hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, ngăn ngừa hiện tượng phá hoại tài sản công trình làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.