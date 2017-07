Nhân viên báo ốm, Vietjet chậm nhiều chuyến bay

Ngày 4-7, nhiều hành khách và đại lý hàng không nhận được thông báo về việc chậm chuyến bay thuộc hãng Vietjet Air khởi hành tại sân bay Nội Bài.

Theo đó, có 6 chuyến bị chậm khởi hành từ 10 đến 20 phút trong ngày do ách tắc ở quầy làm thủ tục bay (check in). Sau đó, nhiều người lên FB cho rằng nguyên nhân chậm chuyến là do nhân viên hãng Vietjet "đình công".

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM, ông Phạm Văn Hảo, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, khẳng định không có chuyện "đình công" xảy ra ở sân bay Nội Bài vào ngày 4-7. Theo ông Hảo, khi bắt đầu đến ca làm việc (từ 2 giờ 40 đến 9 giờ 30) thì hơn 15 nhân viên bảo mệt và xin nghỉ ốm, trong khi đó Vietjet cần nhân viên Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Hà Nội (HGS) làm thủ tục check in cho 15 chuyến bay.



Nhiều hành khách bức xúc vì bị chậm chuyến. Ảnh: VIẾT LONG

Sau khi lãnh đạo HGS gặp gỡ, trao đổi thì có 7 người trở lại làm việc, 8 người xin nghỉ. HGS phải huy động nhân viên Vietjet ở sân bay tham gia hỗ trợ check in cho hành khách. Sau đó, tình hình trở lại bình thường.



"Việc thiếu nhân viên HGS làm thủ tục khiến cho 11 chuyến bay bị chậm từ 5 đến 20 phút. Có một chuyến bay chậm hơn 1 tiếng đồng hồ là do máy bay về chậm..."- ông Hảo khẳng định.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Phạm Văn Hảo đã trực tiếp đến sân bay Nội Bài làm việc với Cảng vụ Hàng không miền Bắc, hãng Vietjet. Qua đó, yêu cầu các đơn vị chỉ đạo các hãng hàng không phải đảm bảo chuyến bay thông suốt, không được ngừng trệ, đồng thời quan tâm chăm sóc sức khỏe cũng như tâm tư nguyện vọng của người lao động.

Theo ông Phạm Văn Hảo, đây là thời gian cao điểm nên các chuyến bay Vietjet tăng đột biến, kế hoạch tăng chuyến bay đã được thông báo đến các đơn vị phục vụ mặt đất, và hãng cũng đã chuẩn bị đầy đủ nhân sự để đáp ứng nhu cầu tăng trong thời điểm cao điểm. "Tuy nhiên sau sự việc này, chúng tôi tiếp tục yêu cầu các hãng cần chú trọng hơn nguồn nhân lực, đặc biệt là Vietjet".

Về lâu dài, ông Phan Văn Hảo cho biết Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo dịch vụ phục vụ hành khách của các công ty đảm bảo duy trì chất lượng dịch vụ tại các cảng hàng không sân bay, đặc biệt là các cảng hàng không có tần suất bay cao.