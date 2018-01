Nhiều nơi chìm trong lạnh giá, có nơi âm 0,3 độ C

Tại TP Lạng Sơn và một số huyện như Cao Lộc, Lộc Bình, Văn Lãng… nhiệt độ bình quân 5-7 độ C; đặc biệt khu vực đỉnh núi Mẫu Sơn (thuộc huyện Lộc Bình) nhiệt độ đã giảm xuống âm 0,3 độ C.



Cũng trong ngày 9-1, nhiệt độ tại Hà Nội giảm chỉ còn trên 10 độ C, thấp nhất kể từ đầu mùa đông, trời mưa phùn lạnh buốt. Rất nhiều phụ huynh đã cho con nghỉ học, nhất là ở bậc mầm non.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh và liên tục được tăng cường, toàn miền Bắc đã chìm trong giá rét, dưới 12 độ C, ngoại trừ điểm đo tại Điện Biên lên tới 21 độ C. Trời rét đậm kèm theo mưa. Trong đó nhiều địa phương xuống dưới 5 độ C.