Nhiều nơi nước ngập tràn vào nhà

Theo ghi nhận của PV, sáng 13-10, đường Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh) ngập sâu, xe máy chen chúc nhau chôn chân tại chỗ suốt gần tiếng đồng hồ.



Đoạn ngập nặng nhất là từ Cầu Đỏ hướng về Đinh Bộ Lĩnh giao Nguyễn Xí. Đoạn đường này chỉ tầm 500 m. Mực nước sâu nhất ngập gần hết bánh xe. Nhiều người chấp nhận lội bộ qua con đường ngập. Trong khi đó, hàng trăm xe máy phải tấp vào lề đường hoặc đại lý bán lẻ xăng dầu vì đi ra là chết máy.

Nhiều bác xe ôm chấp nhận mất mối, không dám nhận chở người đi dù được trả giá cao.

“Giờ có cho thêm tôi 50.000 đồng tôi cũng không dám đi. Ra đó chết máy là cái chắc, ngập vậy đi sao nổi” - một tài xế xe ôm lắc đầu ngao ngán.



Nhiều người chấp nhận lội qua đoạn đường ngập ở khu Nguyễn Xí để đi làm. Ảnh: N.TRÀ

Theo người dân ở đây cho biết mưa đêm nhưng đến sáng vẫn ngập nặng. Người đưa con đi học, người đi làm rất vất vả. Đến 8 giờ sáng, biết đã muộn giờ làm nhưng nhiều người chấp nhận vì bước ra cũng chết máy, đi không được.



Tình trạng mưa ngập thường rất ít xảy ra ở khu vực Bà Điểm (Hóc Môn), tuy nhiên với lượng mưa liên tục từ tối đến gần sáng của cơn mưa đêm 12-10 đã khiến khá nhiều khu vực ở xã Bà Điểm bị ngập nước vào tận nhà. Điển hình khu vực ở ấp Trung Lân, xã Bà Điểm, một số nhà nền cao vẫn bị nước tràn vào. Người dân phải sử dụng máy bơm khắc phục.

Trong sáng 13-10, khu vực vòng xoay An Lạc (TP.HCM) cũng không thoát cảnh ngập nặng. Nhiều xe bị chết máy khi qua khu vực này. Đội CSGT An Lạc, thuộc Phòng CSGT đường bộ-đường sắt (PC67), Công an TP.HCM đã điều động lực lượng đến hiện trường, vừa điều tiết phân luồng tránh ùn tắc, vừa hỗ trợ các xe bị chết máy đến nơi khô ráo.