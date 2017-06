‘Nhức đầu’ với kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Vướng mắc về kinh phí khắc phục Chiều 21-6, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lưu Văn Tấn, Trưởng phòng Quản lý nước thải của trung tâm chống ngập, cho biết do hiện nay một số hạng mục của dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã hết hạn bảo hành nên có một số vướng mắc phát sinh về nguồn kinh phí khắc phục. “Theo đề nghị của BQL dự án, kinh phí khắc phục tình trạng yếm khí sẽ do trung tâm chống ngập chi trả. Tuy nhiên, trung tâm không có nguồn kinh phí để thực hiện việc này nên sẽ phải trình cho UBND TP xem xét, quyết định. Chắc phải mất nhiều thời gian…” - ông Tấn nói. Về tình trạng nước thải vẫn chảy vào kênh, ông Tấn thừa nhận có hiện tượng này và đang tiến hành kiểm tra để đưa ra phương án khắc phục. “Theo nhận định của chúng tôi, nguyên nhân có thể là do lỗi thiết kế của hệ thống cống bao. Hoặc do tình trạng hư hỏng ở các tuyến cống băng kênh (báo Pháp Luật TP.HCM đã nhiều lần phản ánh tình trạng này) làm cho nước thải không chảy hết về cống bao nên tràn ra kênh” - ông Tấn giải thích. Theo ông Tấn, hiện nay trung tâm chống ngập chỉ mới tiếp nhận vận hành tạm thời công trình Nhiêu Lộc - Thị Nghè chứ chưa chính thức ký hợp đồng bàn giao với BQL dự án. “Do hiện nay công trình vẫn còn nhiều khiếm khuyết chưa được khắc phục. Khi nào các khiếm khuyết được khắc phục hoàn toàn, trung tâm mới chính thức tiếp nhận để vận hành” - ông Tấn nói thêm. _______________________________ Bùn đen nổi lên từng mảng Tại đoạn kênh thượng nguồn từ cầu số 1 đến cầu số 5 có hiện tượng mảng bùn đen nổi lên bề mặt và có bọt khí nổi theo. Một cán bộ Sở TN&MT từng tham gia các đợt khảo sát tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè cho rằng nước kênh ô nhiễm có thể có mối quan hệ “nhân quả” với khiếm khuyết của tuyến cống bao thu gom nước thải. Theo đó, nếu không khắc phục triệt để, tình trạng cá chết do nguồn nước ô nhiễm vẫn có nguy cơ tái diễn.