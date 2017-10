Những điều cần biết khi mua vé tàu Tết

Ngày đầu mở bán vé tàu Tết Mậu Tuất 2018, đông đảo người dân đã đến ga Sài Gòn (quận 3) để mua vé. Bên cạnh đó, nhiều người chọn mua vé qua website www. dsvn.vn, trang web không xảy ra nghẽn mạng dù lượng người mua vé trực tuyến cũng rất lớn.



Hơn 75.000 đặt chỗ thành công

8 giờ sáng 15-10, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt (VTĐS) Sài Gòn chính thức mở bán vé tàu Tết Nguyên đán 2018 cho cả tập thể và các cá nhân.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Giải pháp dịch vụ vận tải hành khách (thuộc Tập đoàn FPT) - đơn vị phối hợp với Công ty VTĐS Sài Gòn bán vé tàu Tết qua mạng, cho biết lượng người truy cập vào hệ thống bán vé tàu qua mạng dsvn.vn cùng lúc cao nhất là 1.300 người. Trong 15 phút đầu mở đã có khoảng 31.000 hành khách đặt chỗ thành công, trong đó hơn 3.000 vé đã được thanh toán.

Tính đến 12 giờ trưa 15-10, tổng số chỗ đặt thành công là 65.640 chỗ, trong đó đã thanh toán 14.104 vé với tổng số tiền là hơn 17 tỉ đồng. Đến 16 giờ cùng ngày đã có hơn 75.600 chỗ đặt thành công, xuất bán được gần 20.000 vé, đồng thời đã phát gần 3.000 số thứ tự qua tin nhắn.



Nhân viên đường sắt hỗ trợ hành khách cách đặt mua vé trực tuyến. Ảnh: H.TRÂM



Đến 12 giờ ngày 15-10, tại khu vực bán vé tàu Tết ga Sài Gòn vẫn còn đông người chờ đến lượt. Ảnh: H.TRÂM



Mua vé qua mạng “phẻ” hơn



Theo ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM, nhiều hành khách đã túc trực sớm tại ga Sài Gòn chờ mua vé theo số thứ tự được cấp qua tin nhắn trước đó. Một số người cũng đến sớm để thanh toán tiền sau khi đặt chỗ thành công trên website dsvn.vn.

So với cùng kỳ năm trước, ngày đầu mở bán vé Tết Mậu Tuất 2018 trùng với ngày cuối tuần nên lượng khách đến ga Sài Gòn đông hơn. Tại đây, ngoài các lực lượng thuộc ngành đường sắt thì có nhiều đơn vị thuộc chính quyền địa phương như CSGT, Công an quận 3... cũng túc trực hướng dẫn hành khách mua vé và giữ an ninh trật tự. Trước cổng ga Sài Gòn cũng không có bóng dáng của các nhóm “cò vé” chèo kéo khách như mọi năm.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, chị Trần Hải Anh (39 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cho biết: “Tôi đặt vé tàu về Quảng Ngãi thành công trên mạng và đến ga Sài Gòn để thanh toán. Giá vé năm nay cao hơn một chút so với năm ngoái, khoảng 1,2 triệu đồng. Vì sợ đông đúc nên tôi thu xếp tới ga sớm để lấy số thứ tự nhưng vẫn đến sau nhiều người”.

Cùng ngồi chờ đến lượt mua vé, bà Nguyễn Thị Châu (65 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cho hay: “Nhiều năm nay tôi vẫn ra ga mua vé tàu Tết. Tôi biết hiện có nhiều hình thức mua vé, đỡ cực hơn nhưng tôi muốn ra ga cho chắc ăn hơn”.

Theo ghi nhận của PV, một số chặng đường ngắn từ TP.HCM về các tỉnh miền Trung như Quy Nhơn, Đà Nẵng, Quảng Ngãi…, vé những ngày cao điểm Tết khá khan hiếm, nhiều người không mua được. Lý do là chặng dài hiện được ưu tiên bán vé trước, sau đó sẽ bán chặng ngắn tùy theo tình hình thực tế nhu cầu của hành khách.