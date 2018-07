Ông Hải bất ngờ xuống đường kiểm tra PCCC, dẹp vỉa hè

Sáng 31-7, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 cùng đoàn công tác gồm cảnh sát PCCC, trật tự đô thị đi kiểm tra công tác PCCC và trật tự vỉa hè trên địa bàn.



Đến kiểm tra chung cư 47-57 Nguyễn Thái Bình, lực lượng chức năng phát hiện nhiều xe máy được giữ trên vỉa hè. Trong khi đó, bên trong nhiều xe máy của khách đi tỉnh xa gửi nhiều ngày. Ông Hải cho rằng điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, do tầng trệt chỉ đủ diện tích cho khoảng 400 hộ cư dân chung cư. Việc gửi xe của người ngoài gây quá tải, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.



Lực lượng chức năng lập biên bản đưa nhiều xe máy ở chung cư Nguyễn Thái Bình về trụ sở. Ảnh HT.

“Những xe giữ trên vỉa hè và khách ngoài gửi vào chung cư sẽ bị lập biên bản đưa về phường. Tôi đề nghị thay ban quản trị chung cư này vì liên tục sai phạm” – ông Hải chỉ đạo phường Nguyễn Thái Bình xử lý và cho biết thêm mình tiếp cận thông tin từ người dân phản ánh.

Ở chợ Dân Sinh ở khu vực giao lộ Nguyễn Công Trứ - Yersin (phường Nguyễn Thái Bình), đoàn công tác phát hiện nhiều tiểu thương bày biện hàng hóa, để dù che chiếm hết vỉa hè nên lập biên bản, xử lý.

Lãnh đạo UBND phường Nguyễn Thái Bình cũng bị phê bình vì địa bàn liên tục xảy ra tình trạng tái chiếm vỉa hè, chung cư vi phạm PCCC.



Tại khu vực chợ dân sinh, nhiều đồ đạc, hàng hóa... để lấn chiếm vỉa hè cũng bị xử lý. Ảnh HT.

Đến chung cư 145 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, ông Hải phát hiện nhiều cửa hàng quán để bày vật dụng đồ đạc phục vụ kinh doanh lấn chiếm lối thoát hiểm. Đây là chung cư từng bị kiểm tra, xử phạt về PCCC trước đó nhưng vẫn tái vi phạm. Đây cũng là thông tin được nắm bắt từ phản ánh của người dân.



Ông Hải cho biết, việc tái vi phạm thể hiện trách nhiệm quản lý của UBND phường.