150 lô đất trong khu đô thị Thủ Thiêm đã có chủ

Theo báo cáo của ông Nguyễn Thế Minh, Phó BQL KĐT Thủ Thiêm, trong 15 năm qua công việc chủ yếu của BQL là thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và đến năm 2014 mới bắt đầu thi công.

Hiện đã có nhiều dự án đang triển khai, chủ yếu là các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng như hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 38,4 ha tại phường Bình Khánh, dự án quảng trường trung tâm và công viên bờ sông, cầu Thủ Thiêm 2, khu lâm viên sinh thái thuộc vùng châu thổ phía Nam… Hiện nay đã có 150/176 lô đất trong KĐT Thủ Thiêm đã có chủ với quy mô khoảng 185 ha, số còn lại đang trong quá trình kêu gọi nhà đầu tư.

Ông Minh thông tin khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Hiện vẫn còn 81 trên tổng số gần 15.000 hồ sơ chưa giải quyết bồi thường xong, tập trung tại các phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh. Cũng theo ông Minh, từ tháng 1-2016 đến nay, việc cưỡng chế bàn giao mặt bằng phải dừng lại do Thanh tra TP có công văn yêu cầu giải quyết dứt điểm việc khiếu nại đông người liên quan đến việc bồi thường giải phóng mặt bằng. Cũng chính vì vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng nên rất khó mời gọi nhà đầu tư mới cho những lô đất chưa có chủ.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chia sẻ với những khó khăn của BQL KĐT Thủ Thiêm trong quá trình quản lý, kêu gọi đầu tư cũng như giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, ông Phong nhấn mạnh: “Trong năm 2017, BQL KĐT Thủ Thiêm cùng UBND quận 2 và các đơn vị có liên quan phải hoàn thành cho xong khâu giải phóng mặt bằng. Vì để chậm ngày nào là TP thiệt hại ngày đó do gánh nặng lãi suất ngân hàng cho việc đầu tư ở khu vực này hiện rất lớn”, đồng thời chỉ đạo BQL KĐT Thủ Thiêm đẩy nhanh tiến độ kêu gọi đầu tư cho 26 lô đất còn lại.