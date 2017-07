Cấp phép xây dựng: Chỉ cần ở nhà chụp ảnh, click chuột

Trưởng phòng Cấp phép xây dựng Sở Xây dựng Tống Đức Tiến: Các quận, huyện cần bỏ kinh phí để thực hiện Khoản thu được từ việc cấp phép xây dựng chỉ là lệ phí, do đó không thể đủ để trang trải cho công tác này. Tuy nhiên, để khuyến khích người dân thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến, các quận, huyện cần thiết phải bỏ kinh phí thực hiện. Về giá trị pháp lý của bản vẽ do phòng QLĐT in ra, phải hiểu cho đúng mục tiêu của cấp phép xây dựng là để quản lý các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, còn bản vẽ là để minh họa và cụ thể hóa GPXD. Do đó, bản vẽ với các dấu mộc phôtô không phải là vấn đề, không có quy định nào cấm. Tôi đồng tình với đề xuất của Phòng QLĐT quận 7, không có quy định nào bắt buộc về kích cỡ của bản vẽ cấp phép xây dựng nên việc nơi này in bản vẽ khổ A3 cho tương thích với máy in tại quận là phù hợp. Trong thời gian qua, một số quận, huyện triển khai thực hiện bằng cách nhận hồ sơ tại nhà người dân. Về ý nghĩa thì việc này tạo thuận lợi cho dân nhưng chưa đúng với bản chất của quy trình dịch vụ công cấp phép xây dựng trực tuyến. Trong 1-2 tháng sắp tới, Sở Xây dựng sẽ đi kiểm tra việc thực hiện tại các quận, huyện về quy trình cấp phép xây dựng trực tuyến theo Quyết định 3090 đã ban hành ngày 15-6-2017 của UBND TP.