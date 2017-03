Chậm nộp tiền trúng đấu giá: Mất cọc, hủy kết quả

Bị phát sinh gần 264 tỉ đồng do chậm nộp tiền Ngày 23-6-2015, khu đất 23 Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM được tổ chức bán đấu giá. Sau 16 vòng đấu giá và 76 bước giá, Công ty Tân Hoàng Minh giành thắng lợi với mức giá 1.430 tỉ đồng, loại hai đối thủ nặng ký khác. Mức giá này gấp 2,6 lần giá khởi điểm và cao nhất tại các phiên đấu giá từ trước đến nay. Theo báo cáo của Sở Tài chính, tính đến cuối năm 2016, Công ty Tân Hoàng Minh đã hoàn tất việc nộp số tiền 1.430 tỉ đồng. Tuy nhiên, do chậm nộp theo tiến độ nên số tiền chậm nộp đã phát sinh gần 264 tỉ đồng. Ngày 13-1, Sở Tài chính có văn bản yêu cầu công ty này khẩn trương nộp hết số tiền chậm nộp nói trên thì mới được xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính, làm cơ sở cho việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuê và công trình xây dựng trên đất. ________________________________ 190 tỉ đồng là số tiền thu được từ 12/13 khu đất tọa lạc tại các quận, huyện do Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở TN&MT bán đấu giá thành công, tính đến thời điểm hiện nay.