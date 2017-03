Gần 4.500 ngôi mộ ở Bình Hưng Hòa bị ‘bỏ rơi’

Giai đoạn 1 (khu 12 ha): Gồm các nghĩa trang Phật Học, Tương tế Thánh Minh, Tương tế Thanh Hóa, Tương tế Sòng Sơn, chùa Đại Giác, giáo xứ An Phú, giáo xứ Bùi Phát, Hội Xuân Tảo, Sa Châu Đồng Hương, Tân Sa Châu, Đồng hương thông Bắc, Đồng hương Xuân Dục, Đồng hương Hai Thánh, khu vực mộ tộc họ Lê, Tư Cỏ, Đức Thành, Lê Văn Thành, Hai Cỏ, Sáu Tờ, Ba Trung, Tư nhân Hoàng (Huỳnh Văn Hoàng), Minh Phương (thuộc phường Bình Hưng Hòa) và Liên Ứng; một phần các nghĩa trang Quan Bế, Đông Quan, Giác Hải (thuộc phường Bình Hưng Hòa A). - Giai đoạn 2 (khu 11,54 ha): Gồm các nghĩa trang giáo xứ Đức Mẹ, Thượng Nông, Vụ Bản, Hiếu Nghĩa, Sáu Liễu, Tân Việt, khu 85, Ngọc Cụt, Nam Thái, Bắc Việt (một phần), Chín Lý, Chín Hoàng (kế Nam Thái), Nguyễn Văn Bì (một phần), giáo Xứ An Lạc, Võ Văn Tre, Hai Cờ, Trần Văn Lái, Chín Hoàng, Giác Quan (một phần) Văn Tràng, Văn Ấp. Nơi phát và nhận hồ sơ kê khai, đăng ký bốc mộ: Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân (380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân). Điện thoại: 0919.893.700, 0919.895.581 hoặc kê khai và đăng ký bốc mộ trực tuyến qua website: www.duandidoinghiatrangbhh.vn.