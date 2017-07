‘Không được điều chỉnh công năng chung cư’

Giải quyết nhanh các vụ tồn đọng, khiếu nại đông người Theo nhận định của Ban Tiếp công dân TP, mặc dù UBND TP đã có chỉ đạo đối với các khiếu nại, tố cáo đông người trên nhưng các cơ quan tham mưu chậm thực hiện việc giải quyết. Điều này dẫn đến người dân có liên quan bức xúc, tiếp tục tụ tập đến trụ sở các cơ quan thuộc TP để yêu cầu được giải quyết dứt điểm. Người dân còn kiến nghị được tiếp xúc, gặp gỡ lãnh đạo TP và có trường hợp gây mất an ninh trật tự… Ông Lê Văn Lộc, Phó Trưởng ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP, kiến nghị lãnh đạo TP.HCM chỉ đạo các cơ quan liên quan thường xuyên cập nhật, rà soát các dự án có khiếu nại đông người. Đồng thời chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành, quận, huyện tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó chú trọng nắm bắt tình hình khiếu nại đông người để có kế hoạch giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở. Chánh Văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan chốt lại: “Tôi đề nghị ưu tiên giải quyết nhanh các vụ việc tồn đọng từ năm trước, đặc biệt là các vụ việc có khiếu nại đông người. Các vụ việc khiếu nại đông người là những vụ cũ nhưng lại gia tăng là độ nóng đang cao mà chậm giải quyết sẽ gây nhiều bất ổn. Các đơn vị phải có kế hoạch phấn đấu đến tháng 9-2017 giải quyết được 50% các vụ việc cũ. Các đơn vị cần có sự chủ động điều phối nguồn lực trong nội bộ để tập trung giải quyết trước các vụ việc nổi cộm, tồn đọng kéo dài”. Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP Lê Văn Lộc cho biết trong sáu tháng đầu năm 2017, tình hình xử lý đơn thư tại các cơ quan tham mưu thực hiện theo thẩm quyền của chủ tịch UBND TP được đảm bảo. Theo đó, đã xử lý hơn 3.252/3.254 đơn thư đủ điều kiện xử lý, hai đơn còn lại đang được tiếp tục xử lý. Ngoài ra, tình hình tiếp công dân riêng lẻ giảm so với cùng kỳ năm 2016 là 2.028 lượt (giảm 20% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, tổng số đoàn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cùng một nội dung tăng hơn cùng kỳ gần 100 lượt đoàn với hơn 1.970 lượt công dân (tăng hơn 36% cùng kỳ về lượt đoàn và hơn 52% lượt công dân).