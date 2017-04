Người nước ngoài vẫn bị ách chuyện mua nhà

Sở Xây dựng tiếp tục yêu cầu gỡ rối Cho đến nay, Sở Xây dựng chưa nhận được thông báo nào của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về danh sách các chung cư không được bán cho người nước ngoài. Do đó, Sở không có thông tin để công bố trên cổng thông tin điện tử để cơ quan cấp giấy giải quyết cho người nước ngoài mua nhà được đăng bộ, cấp giấy. Tuy nhiên, tôi thấy thủ tục này là không cần thiết bởi dự án nhà ở là đã được duyệt sau khi căn cứ vào quy hoạch nên tất nhiên không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng. Do đó, không cần các bộ trên phải thông báo danh sách dự án cấm bán mà chỉ cần quy định số lượng tối đa người nước ngoài được mua. Để giải quyết vướng mắc này, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng cần có một văn bản khẳng định nội dung trên để làm cơ sở cho các tỉnh, thành thực hiện. Trước khó khăn của những người nước ngoài mua nhà mà không được đăng bộ cấp giấy, trong cuộc họp giao ban Ban giám đốc Sở sắp tới, tôi sẽ kiến nghị gửi công văn hỏi các bộ này lần nữa (trước đó, tháng 3-2016, Sở Xây dựng đã có văn bản kiến nghị các bộ nói trên - PV) và đề xuất cách xử lý như đã nêu. Ông ĐỖ Phi Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Không nên hạn chế việc bán lại Ngoài vướng mắc về việc cấp giấy tờ nhà cho người nước ngoài, còn có vướng mắc trong quy định người nước ngoài sau khi mua nhà muốn bán thì chỉ được phép bán lại cho chủ đầu tư dự án. Trong trường hợp chủ đầu tư không còn thì không lẽ cứ giam căn nhà mãi mãi? Đã cho người nước ngoài mua nhà thì cũng cần cho họ được quyền bán lại nhà đó mà không lệ thuộc vào việc bán lại cho chủ đầu tư. Ông LÊ HOÀNG CHÂU,

Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM