Sau 8 tháng, sản lượng điện thương phẩm tăng hơn 10,6%

EVN cho biết, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 8 đạt 19,52 tỉ kWh (trung bình 629,8 triệu kWh/ngày). Trong đó, sản lượng điện ngày cao nhất đạt 658,5 triệu kWh và công suất cao nhất toàn hệ thống là 31.321 MW.



Lũy kế 8 tháng, sản lượng toàn hệ thống đạt 145,15 tỉ kWh, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN tháng 8 ước đạt 17,05 tỉ kWh; lũy kế 8 tháng năm 2018 ước đạt 126,05 tỉ kWh, tăng 10,62% so cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng điện thương phẩm nội địa tăng 10,69%.

Một số hồ thủy điện có lưu lượng nước về khá hơn trung bình nhiều năm



EVN và các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo TW về phòng chống thiên tai, Bộ NN&PTNT trong việc vận hành điều tiết các hồ thủy điện lớn ở phía Bắc, thực hiện nghiêm việc đóng/mở các cửa xả lũ các công trình thủy điện Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Tuyên Quang để đảm bảo an toàn các công trình và hạ du. Công tác chủ động ứng phó với cơn bão số 4 và các đợt mưa lũ được các đơn vị triển khai thực hiện rất tích cực, khôi phục nhanh nhất có thể các sự cố về điện tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.



Một số hồ thủy điện có lưu lượng nước về khá hơn trung bình nhiều năm (nhất là các hồ miền Bắc và trên dòng Sê San). Do đó, trong tháng 8 các nhà máy thủy điện tiếp tục được huy động cao, các nguồn nhiệt điện than, tua bin khí huy động hợp lý theo thực tế.

Về đầu tư xây dựng, trong tháng 8, EVN và các đơn vị đã khởi công được 10 dự án lưới điện; đóng điện, đưa vào vận hành 9 dự án 110 - 500kV. Lũy kế 8 tháng đầu năm đã khởi công được 74 dự án; đóng điện, đưa vào vận hành 106 dự án 110 - 500kV (500 – 220 kV: 22 dự án; 110kV: 84 dự án).

Về kế hoạch trong tháng 9 này, EVN đề ra sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày toàn hệ thống dự kiến ở mức 616,9 triệu kWh/ngày, công suất phụ tải lớn nhất ước khoảng 32.100 MW. Tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình điều tiết liên hồ chứa thủy điện; các đơn vị khắc phục nhanh hậu quả do mưa lũ gây ra, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn hồ đập, công trình thuỷ điện và vùng hạ du; khai thác tối ưu đồng thời thủy điện - nhiệt điện, đảm bảo yêu cầu cấp nước hạ du cho các địa phương; vận hành an toàn, tin cậy lưới điện truyền tải, đặc biệt là hệ thống 500 kV Bắc - Nam trong điều kiện truyền tải cao cho miền Nam; tiếp tục tuyên truyền thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện và an toàn điện trong nhân dân...

Về công tác đầu tư xây dựng nguồn điện, trong tháng 9, các đơn vị hoàn thành các hạng mục công trình đảm bảo đủ điều kiện cho tàu 50.000 tấn cập cảng và cấp PAC tổ máy 1 dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, đồng thời đẩy nhanh việc tiêu thụ tro xỉ tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; đảm bảo tiến độ nhận điện thử nghiệm thiết bị dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng…