Siêu tàu gần 200.000 tấn đang tiến vào Việt Nam

Siêu tàu container Margrethe Maersk của hãng tàu Maersk Line (Đan Mạch) có kích thước dài 399,2 m, rộng 59 m, trọng tải 194.000 DWT và sức chở lên đến 18.300 TEU. Đây là tàu thuộc thế hệ Triple-E, là thế hệ tàu “khổng lồ”, lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Cái tên Triple-E được lấy từ ba tiêu chí thiết kế của loại tàu này, đó là Economy of scale (Tiết kiệm chi phí nhờ hiệu suất sản xuất cao), Energy efficient (Tiết kiệm nhiên liệu) và Environmentally improved (Thân thiện với môi trường).

Được biết hãng Maersk đã có kế hoạch đóng tàu từ năm 2011. Trước năm 2010, Maersk đóng tàu tại nhà máy ở Đan Mạch nhưng sau đó việc đóng tàu ở châu Á được xem là cạnh tranh hơn. Sau khi loại bỏ phương án đóng siêu tàu ở châu Âu do chi phí cao, Maersk cũng không đóng tàu ở Trung Quốc vì lý do công nghệ. Cuối cùng Maersk đã chọn Hàn Quốc đóng siêu tàu Triple-E. Phải mất hơn một năm để đóng được một con tàu này. Loại siêu tàu này được Maersk xác định phục vụ tuyến đường Á-Âu, với dự đoán rằng xuất khẩu châu Á, nhất là Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trưởng.