Sụt lún diễn ra nhanh tại Đồng bằng Sông Cửu Long

Ngày 21-3, tại Cần Thơ diễn ra Hội thảo “Vấn đề sụt lún ở Đồng bằng sông Cửu Long - Thách thức và giải pháp tương lai”. Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ các kết quả nghiên cứu và thảo luận về động thái nguồn tài nguyên nước mặt và nước dưới đất, tình trạng sụt lún và và đánh giá mối tương quan giữa việc khai thác nước dưới đất và vấn đề sụt lún. Các đại biểu cũng nghe kết quả nghiên cứu sơ bộ dự án “Rise and Fall”.

GS Piet Hoekstra (ĐH Utrecht, Hà Lan), Giám đốc điều hành dự án “Rise and Fall”, cho biết sau 2 năm nghiên cứu dự án đã có những kết quả ban đầu.





Quang cảnh hội thảo. Ảnh G.T

Theo đó, ĐBSCL đang có những thay đổi nhanh chóng do quá trình đô thị hoá và chuyển đổi sử dụng đất đai. Do đó nhu cầu sử dụng nước cho các hoạt động trên ngày càng gia tăng dẫn đến gia tăng khai thác tài nguyên nước dưới đất trên quy mô lớn làm gia tăng nguy cơ cạn kiệt nguồn nước này.

Các vấn đề xâm nhập mặn nguồn nước mặt và mặn hoá nguồn nước dưới đất; sụt lún đất với vận tốc lên đến vài cm/năm do gia tăng khai thác nước dưới đất; gia tăng rủi ro ngập lũ làm mất diện tích đất canh tác nông nghiệp... cũng được đề cập đến trong kết quả nghiên cứu.



GS Piet Hoekstra (ĐH Utrecht, Hà Lan), Giám đốc điều hành dự án “Rise and Fall” cho rằng hậu quả của sụt lún đáng lo ngại hơn rất nhiều so với các dự báo về rủi ro do BĐKH và nước biển dâng gây ra

Kết quả từ dự án “Rise and Fall” xác định với tác động của BĐKH toàn cầu, nhiều phần diện tích ở nông thôn có mức độ sụt lún khoảng 10-20 mm/năm và ở thành thị và các khu công nghiệp mức độ sụt lún lên đến khoảng 25 mm/năm. Theo đánh giá, sụt lún đã và đang diễn ra nhanh, đặc biệt là do tác động của việc khai thác ồ ạt nguồn nước dưới đất trên quy mô lớn từ những năm 90 của thế kỷ 20.

GS Piet Hoekstra cho rằng nguyên nhân chính của sự sụt lún phần lớn là sự suy giảm áp lực của nguồn nước dưới đất do khai thác không hợp lý. “Hậu quả của sụt lún đáng lo ngại hơn rất nhiều so với các dự báo về rủi ro do BĐKH và nước biển dâng gây ra”, GS Piet Hoekstra cảnh báo.