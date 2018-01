Thi công cả ngày lẫn đêm cầu tạm Long Kiển

Lộ trình mới qua khu vực cầu sập Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua khu vực, Sở GTVT thông báo điều chỉnh hướng đi cho người dân như sau: Hướng từ tỉnh Long An đi quận 7: Đối với ô tô: Đường Lê Văn Lương -> đường Nguyễn Bình -> đường Nguyễn Hữu Thọ -> đường Phạm Hữu Lầu -> đường Lê Văn Lương. Đối với xe hai bánh: Đường Lê Văn Lương -> đường Nguyễn Bình -> đường Đào Sư Tích -> đường Lê Văn Lương. Hướng từ quận 7 đi tỉnh Long An: Đối với ô tô: Đường Lê Văn Lương -> đường Phạm Hữu Lầu -> đường Nguyễn Hữu Thọ -> đường Nguyễn Bình -> đường Lê Văn Lương. Đối với xe hai bánh: Đường Lê Văn Lương -> đường Đào Sư Tích -> đường Nguyễn Bình -> đường Lê Văn Lương. Sở GTVT TP.HCM cũng đã có thông báo kể từ ngày 20-1, trên tuyến đường thủy nội địa Ông Lớn 2 - Phước Kiển - Mương Chuối có bố trí các phao báo hiệu cấm phương tiện thủy lưu thông qua khu vực cầu Long Kiển theo hai vị trí sau: Phía hạ lưu cầu Long Kiển: Cấm từ ngã ba giao với rạch Cống Vinh. Phía thượng lưu cầu Long Kiển: Cấm từ ngã ba giao với sông Ông Lớn.