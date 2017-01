Thiết kế vòng xoay bất cập, xe thi nhau lật

Người dân Hải Phòng gọi khu vực vòng xuyến chân cầu Rào 2 (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) là điểm lật container. Tháng nào người dân ở đây cũng chứng kiến chuyện lật xe container khiến họ rất lo lắng, bất an.

Lật xe container như cơm bữa

Mới đây, Công an TP Hải Phòng cũng đã báo cáo lãnh đạo TP Hải Phòng và các đơn vị chức năng về điểm đen giao thông vòng xuyến chân cầu Rào 2. Theo thống kê của cơ quan công an, tại khu vực, trong năm 2016 có tới 10 vụ lật xe container.

Ngoài ra, một số vụ việc đội cứu hộ giao thông đã giải quyết trước khi cơ quan chức năng nắm bắt thông tin, chưa kể có thêm nhiều vụ tai nạn xảy ra với xe máy.

Trung tá Trần Đức Tùng, Đội trưởng Đội CSGT-TT quận Lê Chân, đơn vị trực tiếp giải quyết một số vụ việc, cho hay: “Khu vực vòng xuyến này rất nguy hiểm do thiết kế đường bất cập. Chúng tôi đã gửi kiến nghị các giải pháp tới Công an TP và Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Hải Phòng nhiều lần để tìm giải pháp cho vấn đề này nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để”.

Điều này cũng thể hiện trong báo cáo của Công an TP Hải Phòng: “Diện tích đảo tại nút giao quá lớn nên đường bám theo đảo giao thông tạo độ cua gấp và hơi dốc về phía vỉa hè. Đồng thời vận tốc từ dốc cầu (cầu Rào 2) xuống và vận tốc lấy đà lên dốc cầu Rào 2 của phương tiện thường cao (theo Thông tư 91/2015 của Bộ GTVT, tốc độ tối đa cho phép là 60 km/giờ). Khu vực này không có biển báo nguy hiểm và gờ giảm tốc nên khi phương tiện lưu thông qua đây bám cua với tốc độ cao quanh đảo giao thông tạo ra lực văng ly tâm; tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, lật phương tiện”.

Phía Công an TP Hải Phòng đề nghị Sở GTVT chỉ đạo gọt bớt vòng xuyến, nâng đường khu vực này cho bớt dốc để giảm tình trạng trên.



Các tai nạn xảy ra tại khu vực. Ảnh: HẢI ĐƯỜNG

Giảm tốc độ để giảm tai nạn

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Luyến, Chánh văn phòng Ban ATGT TP Hải Phòng, cho biết: “Trong năm 2016, khu vòng xuyến đó đã có 12 vụ lật xe container, nhiều hơn hai vụ so với Công an TP thống kê. Điểm đó là ngã tư, lại có cái đảo nên tài xế hay bất ngờ, phải cua gấp dẫn đến dễ lật xe”.

Đối với giải pháp cắt gọt vòng xuyến nhỏ lại và nâng cao đường, ông Luyến cho rằng: “Bây giờ gọt đảo đó đi, sau này cũng phải làm lại vì là thiết kế đảo cho ngã tư. Ban ATGT TP đã đề xuất với Sở GTVT và Công an TP Hải Phòng phương án sơn vạch giảm tốc độ, đặt biển cảnh báo nguy hiểm, cắm biển tốc độ 30 km/giờ khu vực đó”.

Ông Vũ Duy Tùng, Giám đốc Sở GTVT TP Hải Phòng, cũng xác nhận: “Giải pháp là thống nhất với Công an TP lắp biển cảnh báo, sơn gờ giảm tốc và cắm cả biển tốc độ để ngăn chặn tai nạn chứ nếu không lái xe cứ thấy đường rộng là phóng nhanh thì rất nguy hiểm”.

Mặc dù giải pháp trước mắt là vậy nhưng phía Công an TP Hải Phòng cũng tỏ ra lo lắng vì chưa khắc phục được triệt để về mặt hạ tầng, đường sá nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn... Công an TP Hải Phòng giữ quan điểm cắt gọt vòng xuyến nhỏ lại và nâng cao đường là phương án tốt nhất để ngăn tai nạn xảy ra.