Thủ tướng: Hà Nội tắc đường là do xây chung cư dày đặc

Sau khi nghe Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung báo cáo về tình hình chung của Hà Nội năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá “năm qua làm được nhiều việc tốt” trong thu ngân sách, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, giải quyết các vấn đề văn hóa, giáo dục, y tế và đặc biệt là có sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính, tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy…





Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tuy nhiên, Thủ tướng nhấn mạnh vấn đề nổi cộm nhất hiện nay của Hà Nội chính là tình trạng và nguy cơ ùn tắc giao thông mà bí thư Thành ủy Hà Nội nhiều lần nói đến.

Theo Thủ tướng, một trong những nguyên nhân gây ùn tắc ở nội đô Hà Nội là do việc “cho xây quá dày đặc các chung cư cao tầng trong các quận nội đô”.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Đây là việc làm không phù hợp”. Thủ tướng dẫn chuyện: “Tôi với anh Chung xuống dự khánh thành một cái cầu mà thấy chung cư cao tầng liên tục, dày đặc như thế là do cấp phép. Chúng ta không thể chối bỏ nguyên nhân này. Đây là bài học kinh nghiệm trong quản lý quy hoạch mà tới đây Hà Nội phải xử lý”.

Tại hội nghị về khắc phục ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông Hà Nội mới đây (ngày 26-12), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cho biết nếu như năm 2010 toàn TP có 124 điểm ùn tắc, đến năm 2016 giảm còn 41 điểm. Riêng năm 2016, Hà Nội xử lý được 20 điểm (trong 44 điểm ùn tắc giao thông năm 2015) nhưng lại phát sinh thêm 17 điểm ùn tắc mới. Nguyên nhân do lưu lượng giao thông đô thị lớn, xung đột gây ùn tắc giao thông, do thi công các tuyến đường sắt đô thị.



Tình trạng ùn tắc giao thông của Hà Nội đang ngày càng nghiêm trọng.

Để giải quyết những bất cập về giao thông, Hà Nội kiến nghị trung ương ưu tiên nguồn vốn từ ngân sách, nguồn vốn ODA, WB, ADB để thủ đô thực hiện các dự án phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm.

Hà Nội cũng đề nghị trung ương ban hành cơ chế, chính sách phù hợp để từng bước hạn chế, tiến tới loại bỏ một số phương tiện cá nhân ở thủ đô; tăng phí trước bạ, thu phí giao thông đối với các phương tiện cá nhân lưu hành trên địa bàn...

Trước đó, tại phiên làm việc chiều 20-12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ chế tài chính đặc thù cho Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết: “Hà Nội năm năm trước tăng trưởng kinh tế bình quân trên 9% nhưng đầu tư hạ tầng chỉ 4%. Tăng trưởng di dân tự do trung bình 1,4%, năm nay tăng 1,9%. TP đang nhìn thấy thảm họa tiến dần phía mình mà không biết làm thế nào”. Cũng theo bí thư Thành ủy Hà Nội, hiện tượng xây nhà cao tầng của Hà Nội có nhiều ý kiến chưa đồng tình nhưng với sự gia tăng dân số như hiện nay, “nếu không xây nhà cao tầng thì không có đất”.

Theo phiên làm việc này, lãnh đạo Hà Nội đã đề nghị cho Hà Nội các cơ chế đặc thù về tài chính, đặc biệt là cơ chế để triển khai các dự án hạ tầng giao thông để giải quyết nạn ùn tắc trong nội đô Hà Nội.