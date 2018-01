Thực hư tốn 1 triệu USD sơn lại ​tàu Cát Linh-Hà Đông

Sáng 2-1, Ban Quản lý Dự án đường sắt (Bộ GTVT) xác nhận với báo Pháp Luật TP.HCM không có việc chi 1 triệu USD để sơn lại tàu đường sắt Cát Linh-Hà Đông.

Đại diện Ban Quản lý Dự án đường sắt cũng khẳng định trách nhiệm và chi phí sơn lại toa tàu bị vẽ bậy thuộc về Tổng thầu EPC Trung Quốc vì dự án chưa bàn giao.

Theo đó, Tổng thầu phải mời nhà sản xuất tàu từ Trung Quốc sang để nghiên cứu phương án khắc phục đảm bảo nguyên trạng. Tuy nhiên chi phí, phương án khắc phục hiện tổng thầu đang xây dựng và thực hiện.



Hình ảnh tàu Cát Linh-Hà Đông bị người lạ đột nhập vẽ bậy.

Trước đó, trên một trang mạng xã hội có thông tin Tổng thầu EPC Trung Quốc đề nghị Ban Quản lý Dự án đường sắt chi 1 triệu USD để sơn lại toa tàu. Theo đó, tổng thầu sẽ sơn lại toa tàu bị vẽ bậy từ ngày 5-1 đến 5-2 bằng loại sơn đặc biệt, cao cấp và dành riêng trong ngành đường sắt.



Cũng theo trang mạng xã hội, Tập đoàn EPC đã làm việc trực tiếp với Công ty TNHH trang thiết bị tàu điện ngầm Bắc Kinh, họ sẽ cử năm chuyên viên cao cấp từ Bắc Kinh về Hà Nội để phục vụ cho việc sơn sửa lại toa tàu bị vẽ bậy.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, sáng 26-12, Ban Quản lý Dự án đường sắt nhận được thông tin từ Tổng thầu EPC (Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc) về việc có người đột nhập vào công trường nhà ga Cát Linh dùng sơn vẽ lên đoàn tàu. Ban Quản lý đã cử cán bộ ra kiểm tra thực tế hiện trường, đồng thời chỉ đạo Tổng thầu EPC báo cáo cụ thể sự việc nêu trên tới cơ quan chức năng.



Cùng ngày, Ban Quản lý Dự án đường sắt đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu tổng thầu lập tức tăng cường công tác bảo vệ trên toàn công trường. Ban Quản lý cũng có văn bản hỏa tốc đề nghị Công an TP Hà Nội và công an các quận nơi có dự án hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, ngăn ngừa hiện tượng phá hoại tài sản công trình làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Bộ GTVT cũng có văn bản yêu cầu Ban Quản lý Dự án đường sắt xem xét trách nhiệm, quy trình quản lý của tổng thầu.

Liên quan đến vụ việc trên, hiện Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã cử lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP Hà Nội để điều tra làm rõ vụ việc trên.