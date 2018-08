Tỉnh Điện Biên đòi kiểm tra Tổng Công ty Cảng hàng không

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa cho biết sân bay Điện Biên là cảng sân bay cấp 3C, có ba vị trí đậu, đảm bảo khai thác các loại máy bay ATR72 và tương đương. Nhà ga hành khách có diện tích 2.809,873 m2, công suất thiết kế 300.000 hành khách/năm (công suất phục vụ giờ cao điểm ba chuyến bay với tổng số hành khách là 180 hành khách).

Năm 2016, sân bay Điện Biên phục vụ 70.302 hành khách. Năm 2017, phục vụ 70.486 hành khách. Theo kế hoạch năm 2018 dự kiến sân bay này sẽ phục vụ 70.486 hành khách và tính đến hết tháng 7-2018 Điện Biên đã phục vụ gần 34.000 hành khách.



Tỉnh Điện Biên cho rằng ACV chưa thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước.

“Hiện tại, Công ty Bay dịch vụ hàng không (VASCO) đang khai thác đường bay Hà Nội - Điện Biên - Hà Nội. Sân bay Điện Biên luôn phối hợp chặt chẽ với hãng vận chuyển trong quá trình hoạt động, đảm bảo an toàn an ninh, cung cấp dịch vụ phục vụ mặt đất cho các chuyến bay đi và đến. Điều kiện cơ sở hạ tầng, vật chất của sân bay Điện Biên hoàn toàn đáp ứng yêu cầu khai thác, phục vụ bay ở thời điểm hiện tại. Việc bố trí lịch bay, định giá vé máy bay do VASCO quyết định…” - đơn vị này lý giải.



Thời gian qua, ACV đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay đi đến Điện Biên. Tuy nhiên, còn xảy ra việc chậm chuyến và hủy chuyến trong quá trình khai thác của VASCO do nhiều nguyên nhân khác nhau, đặc biệt do nguyên nhân thời tiết xấu, thiên tai, mưa bão.

Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng do thời tiết xấu, sân bay không đủ điều kiện khai thác, sân bay Điện Biên, VASCO bắt buộc ra quyết định đối với các chuyến bay chậm hoặc hủy chuyến. Ngoài ra, không có bất kỳ chuyến bay chậm hoặc hủy chuyến nào xảy ra do lỗi khai thác của sân bay Điện Biên.

Về phát triển sân bay Điện Biên trong thời gian tới, trên cơ sở quy hoạch chi tiết sân bay Điện Biên được phê duyệt, ACV đã có tờ trình gửi Bộ GTVT về kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển của ACV đoạn 2018-2021 và định hướng đến năm 2025. Trong đó, đề xuất xây dựng mới nhà ga hành khách, hệ thống sân đỗ, các công trình phụ trợ đồng bộ để đảm bảo sân bay Điện Biên đáp ứng 1-2 triệu hành khách/năm theo đúng quy hoạch được duyệt, giai đoạn thực hiện trước năm 2025.

Riêng việc đầu tư hạng mục công trình thuộc khu bay (xây dựng đường hạ cất cánh, đường lăn) sẽ triển khai theo chỉ đạo của Bộ GTVT phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định 44/2018 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng hàng không.

Trong năm 2018, ACV tiếp tục triển khai đầu tư các trang thiết bị phục vụ bay, phục vụ hành khách, tiến hành bảo trì, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng, đảm bảo nâng cao chất lượng khai thác và an ninh an toàn tuyệt đối cho sân bay Điện Biên.

Liên quan đến dự án này, trước đó UBND tỉnh Điện Biên đã có văn bản gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội về việc nâng cấp cải tạo sân bay Điện Biên theo quy hoạch phê duyệt đã có ý kiến của các lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ khi đến thăm và làm việc tại tỉnh này.

Bên cạnh đó, thời gian qua, Bộ GTVT cùng một số cơ quan đã quan tâm đến sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, việc quan tâm này chưa thực sự đúng theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Đơn vị này cho biết có tuần các chuyến bay đến Điện Biên bị hủy liên tiếp ba ngày do độc quyền khai thác phục vụ kinh tế của ngành (ACV). Ngoài ra, giá vé tuyến bay Điện Biên-Hà Nội cao nhất khu vực (một giờ bay với giá gần 2 triệu đồng/lượt/hành khách). “Điển hình có du khách từ TP.HCM bay lên Điện Biên phải 2-3 lần từ sân bay Nội Bài về Hà Nội nghỉ qua đêm, cuối cùng họ không chọn lên Điện Biên” - UBND tỉnh Điện Biên dẫn chứng.

Vì vậy, tỉnh Điện Biên kiến nghị Chính phủ, Bộ GTVT sớm triển khai nâng cấp sân bay Điện Biên. Bên cạnh đó, đơn vị còn đề nghị kiểm tra hoạt động của ACV, nếu phát hiện có lợi ích nhóm cần thay thế nhân sự để phục vụ kinh doanh đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước.