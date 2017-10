Triều cường sẽ gây ngập sâu ở TP.HCM

Đến chiều 9-10, tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển Quảng Bình-Đà Nẵng. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Bắc bộ có mưa vừa, có nơi mưa to. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.



Từ đêm 9-10, lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ lên nhanh. Ngập úng ở các khu đô thị, TP lớn có khả năng xảy ra ở Thái Nguyên, Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Vinh (Nghệ An), Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), Đồng Hới (Quảng Bình), Quảng Trị, Huế (Thừa Thiên-Huế).

Ở phía Nam, mực nước sông Cửu Long và sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều. Cảnh báo tình trạng ngập lụt các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An và triều cường gây ngập sâu diễn ra ở TP.HCM, Cần Thơ.

• Ngày 9-10, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai có văn bản gửi các tỉnh, TP ven biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi đề nghị thông báo cho chủ tàu và thuyền trưởng các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến của áp thấp nhiệt đới để di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Kêu gọi tàu thuyền về bờ hoặc vào nơi tránh trú an toàn.