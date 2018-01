Trong 1 tháng, 780 người chết vì tai nạn giao thông

So với cùng kỳ năm 2017 tăng 60 vụ, tăng 36 người chết, tăng 170 người bị thương. Trong đó có một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại tỉnh Hà Giang do tài xế xe khách tông vào nhóm công nhân đang làm công trình đường. Hậu quả làm năm người chết.



Hiện trường vụ tai nạn khiến năm công nhân tử vong.

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tiếp tục giảm tai nạn, ùn tắc giao thông trong tháng 2-2018, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu các tỉnh triển khai kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Công điện số 1882/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết dương lịch, Tết nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân 2018 tại TP Hà Nội, TP.HCM và một số địa phương.



Bên cạnh đó, công bố số điện thoại đường dây nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh về tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trong dịp Tết dương lịch, Tết nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân 2018. Đồng thời chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết, khắc phục kịp thời.