Trung tâm TP.HCM sẽ thoát ngập?

Sau trận mưa lớn gây ngập hàng chục tuyến đường vùng nội thành vào tối 30-9, người dân TP.HCM lại sốt ruột với các dự án chống ngập, nhất là khi có thông tin nhiều dự án chống ngập vùng trung tâm TP bị chậm tiến độ do chờ vốn từ trung ương.



Ưu tiên vùng trung tâm

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM về vấn đề trên, ông Nguyễn Ngọc Công, Giám đốc Trung tâm chống ngập TP.HCM, cho biết: “Tiến độ thực hiện các dự án chống ngập có nguồn vốn do trung ương bố trí vẫn diễn ra bình thường, theo đúng trình tự thủ tục pháp lý liên quan”.

Theo ông Công, hiện nay ngoài dự án chống ngập triều do Công ty Trung Nam đang thực hiện với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng, TP còn 36 dự án chống ngập cấp bách khác với mức đầu tư cũng gần 10.000 tỉ đồng. Hiện 36 dự án này đang được Văn phòng Chính phủ xem xét để trình Thủ tướng thẩm định, phê duyệt. “Trước mắt, Bộ KH&ĐT đã ghi vốn 30 tỉ đồng để phía TP.HCM thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư 36 dự án chống ngập này. Các dự án này sẽ được thực hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2020” - ông Công thông tin thêm.

Theo tìm hiểu của PV Pháp Luật TP.HCM, từ tháng 4-2017, UBND TP đã hoàn tất các thủ tục trình Bộ KH&ĐT xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ thông qua 36 dự án đầu tư với tổng kinh phí hơn 9.960 tỉ đồng. Đây là các dự án thực hiện bằng nguồn vốn từ quỹ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp của trung ương.

Đến tháng 7, Văn phòng Chính phủ cũng đã có thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc đồng ý bố trí nguồn vốn gần 10.000 tỉ đồng để TP.HCM thực hiện 36 dự án chống ngập cấp bách cho vùng trung tâm. Theo đó, Bộ KH&ĐT được giao nhiệm vụ chủ trì kết hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn TP.HCM thực hiện các quy định liên quan để các dự án sớm được thực hiện.



Công trình cống ngăn triều Bến Nghé thuộc dự án chống ngập triều đang được thi công gấp rút. (Ảnh do Công ty Trung Nam cung cấp)

Xóa ngập hàng loạt đường, hẻm



Theo Trung tâm chống ngập TP.HCM, từ nay đến năm 2020, TP sẽ tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng ngập nước tại lưu vực trung tâm và một phần của năm lưu vực ngoại vi có tổng diện tích rộng 550 km2 với khoảng 6,5 triệu dân. Đồng thời cải thiện môi trường nước, tăng không gian trữ nước và tạo cảnh quan đô thị, góp phần cải thiện đời sống dân sinh, bảo vệ môi trường TP để nâng chất lượng sống cho người dân ở trong khu vực này. Trước mắt, từ nay đến năm 2018, TP sẽ thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, xóa ngập do mưa tám tuyến đường, nâng cấp hệ thống thoát nước, xóa ngập do mưa cho khoảng 60 tuyến hẻm…

Tại phiên điều trần về tình hình triển khai Luật Đầu tư công và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội tổ chức ngày 2-10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cho biết: TP.HCM có 36 dự án cho chương trình chống ngập với số vốn dự kiến gần 10.000 tỉ đồng. Ngày 29-7, UBND TP đã báo cáo với Bộ KH&ĐT và Bộ KH&ĐT đã báo cáo Thủ tướng. “TP làm rất tích cực vì đây là vấn đề bức xúc của TP” - ông Liêm nói.

Về sự cần thiết và tính hiệu quả của các dự án chống ngập dự kiến thực hiện cho vùng 550 km2 trong thời gian tới, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Phòng Quản lý thoát nước Sở GTVT TP nói: “Hiện phần lớn các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Khi thẩm định, cơ quan quản lý sẽ có ý kiến cụ thể đối với từng dự án. Tôi không nhớ hết các dự án đề xuất, chỉ nhớ một số dự án mà chúng tôi đánh giá sẽ sớm phát huy hiệu quả như cải tạo hệ thống cống thoát nước đường Tô Ký, Lý Chiêu Hoàng…”.

Ông Võ Minh Khương, Trưởng phòng KH&ĐT Trung tâm chống ngập TP.HCM, cho biết thêm trong các dự án chống ngập vùng trung tâm có một dự án nhóm A (phải thông qua Thủ tướng phê duyệt), 25 dự án thuộc nhóm B, còn lại là nhóm C (nhóm B, C do TP phê duyệt). Đây là những dự án cải tạo hệ thống cống thoát nước và nạo vét kênh rạch nhằm giảm ngập cho vùng trung tâm TP.

Ông Khương nói thêm: “36 dự án chống ngập này dự kiến do Trung tâm chống ngập làm chủ đầu tư để tập trung chống ngập cho vùng trung tâm với diện tích 550 km2 - khu vực mà dự án ngăn triều do Công ty Trung Nam đang thực hiện. Do đó, những dự án này cần được thực hiện song song với dự án chống ngập triều để đạt được hiệu quả chống ngập cao nhất”.