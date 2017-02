Trưởng phòng CSGT kêu gọi hạn chế xe cá nhân

“Tổng số xe máy, ô tô các loại do TP quản lý hiện đạt hơn 7,6 triệu chiếc, tăng 53% so với năm 2010 (gần 4,9 triệu chiếc). Đây là một trong những nguyên nhân khiến giao thông TP thêm phức tạp” - Trung tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM, thông tin.

Theo ông Phong, hạn chế xe cá nhân là một trong những biện pháp hữu hiệu để kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông. Trước mắt có thể hạn chế cho xe cá nhân vào nội thành, sau đó triển khai đến các khu vực có tình hình giao thông phức tạp. “Về chức năng, quyền hạn, PC67 không thể trực tiếp thực hiện điều này. Bằng hình thức văn bản hoặc thông qua các cuộc họp, PC67 đã nhiều lần kiến nghị các cấp lãnh đạo chỉ đạo các ban, ngành chức năng xây dựng các đề án hạn chế xe cá nhân, tăng cường phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn TP.HCM” - ông Phong nhấn mạnh.



Ùn tắc giao thông trên cầu Chà Và, quận 8, TP.HCM trong những ngày cận Tết. Ảnh: HTD



Trong năm 2017, PC67 sẽ tăng cường xử phạt vi phạm giao thông nhằm kéo giảm ùn tắc, tai nạn. Ảnh: LÊ THOA

Ngoài đề xuất hạn chế xe cá nhân, ông Phong cho hay trong năm 2017, PC67 sẽ đẩy mạnh công tác xử phạt vi phạm giao thông; tăng cường lực lượng tại những nơi thường xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông; phối hợp với công an quận/huyện và thanh tra giao thông kiểm tra, xử lý xe chở quá tải trọng… Một nhiệm vụ quan trọng nữa của PC67 là phối hợp với Phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ - Sở GTVT và các khu quản lý giao thông khảo sát, tổ chức lại giao thông ở nhiều tuyến đường nhằm kéo giảm tai nạn, ùn tắc giao thông.