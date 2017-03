Ưu tiên giám sát an toàn bay

Tại tọa đàm, Thứ trưởng Nguyễn Nhật và Đại sứ Ted Osius đều ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đạt được trong quá trình hợp tác giữa hai nước về hàng không dân dụng.

Đồng thời, cả hai cam kết sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hàng không hai nước tăng cường hợp tác, tận dụng tối đa thế mạnh của các bên, nắm bắt các cơ hội phát triển của khoa học kỹ thuật cũng như thị trường hàng không mang lại.



Thứ trưởng Nguyễn Nhật và Đại sứ Ted Osius tham dự tọa đàm phát triển hàng không Việt Nam - Hoa Kỳ.

Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius và Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã trao đổi các vấn đề liên quan đến hoạt động hợp tác trong lĩnh vực hàng không như an toàn, an ninh, phát triển cảng hàng không và quản lý hoạt động bay. Thảo luận về khả năng hợp tác trong tương lai, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến các ưu tiên khu vực về giám sát an toàn hàng không và không lưu; vấn đề hiện đại hóa dẫn đường hàng không, điều khiển không lưu, triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong việc hiện đại hóa cảng hàng không. Đặc biệt là việc hợp tác công-tư (PPP) và phát triển cảng hàng không Long Thành, phát triển, đào tạo và bảo dưỡng đội máy bay.