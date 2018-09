Vụ cắt đường xây bệnh viện cổ phần: Kiến nghị mở lại đường

Chiều 17-9, ông Nguyễn Hồng Kỳ (Giám đốc Sở GTVT tỉnh Nghệ An) cho biết do giám đốc Sở bận nên đã cử ông Nguyễn Quế Sự (Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Nghệ An) dự buổi làm việc về nội dung phản ánh của dư luận liên quan đến việc đóng đường và chuyển hướng đường Hồ Tông Thốc do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức vào sáng 18-9.



Đường Hồ Tông Thốc là con đường từ quốc lộ 1A đi cắt qua đại lộ Lê Nin xuống trung tâm xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An.

Về quan điểm riêng, ông Kỳ cho biết: “Quan điểm của tôi là đường Hồ Tông Thốc trước đây nằm trong quy hoạch của UBND tỉnh Nghệ An làm đường 24 m. Về mặt giao thông, quy hoạch vậy là đúng. Nhà đầu tư (bệnh viện) trước đây là đầu tư công và việc đó (đóng đường) không có vấn đề gì, nhưng sau đó đầu tư công không kêu gọi được làm bệnh viện nhiều giường phục vụ bệnh nhân. Do vậy, thực hiện theo đúng quy hoạch nhưng do thiếu tiền nên đường quy hoạch đường Hồ Tông Thốc mở rộng 24 m chưa làm được. Vừa rồi có hai vấn đề phải kiến nghị: Một là nếu số hộ dân ở trong này (bên đường Hồ Tông Thốc - đoạn từ quốc lộ 1A đến đoạn bịt đóng đường xây bệnh viện) là 72 hộ dân, việc đi lại khó khăn thì nhà đầu tư phải hỗ trợ. Nếu dân không đồng ý hỗ trợ thì buộc phải mở lại đường Hồ Tông Thốc".



Hiện đường Hồ Tông Thốc đã bị đóng bịt ngang để xây bệnh viện, do đó người dân phải rẽ sang đường Hoàng Phan Thái cách xa để ra đại lộ Lê Nin.

Trả lời câu hỏi thực tế một góc nhà công trình đã xây lên đường?, ông Kỳ nói: "Nhà xây cứ xây, nhưng mở đường vẫn phải mở đường. Bởi nếu Nhà nước chưa có tiền làm đường rộng cho dân đi thì phải mở lại đường cũ cho dân. Hôm trước, tại cuộc họp về thực địa, tôi đã đề nghị mở lại đường. Hiện phải chờ kết luận cuộc họp tại UBND tỉnh Nghệ An vào ngày mai (18-9)".



Bên trong công trình cho thấy một phần đường Hồ Tông Thốc đã bị đào sâu.

Trả lời câu hỏi sao không thực hiện theo quy hoạch là mở đường ven bờ rào bệnh viện?, ông Kỳ nói: “Có hai vấn đề, nếu mở theo đường cũ đã quy hoạch thì hết 101 tỉ đồng, còn mở ven bờ rào hết cỡ khoảng 30 tỉ đồng. Như vậy, 30 tỉ thì nhà đầu tư có chịu hay không. Bởi ở đó có bảy nhà, mà phải di dời ra khu tái định cư không đơn giản”.





Đi song song với đường Hồ Tông Thốc là kênh thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho nhiều xã ở TP Vinh.

Ông Kỳ cũng nêu quan điểm phải đáp ứng nhu cầu của người dân, dân phải trên hết, thứ hai là phải thực hiện đúng quy hoạch.



Như đã phản ánh, để thực hiện giải phóng mặt bằng xây dự án BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2, từ tháng 1-2017, thực hiện chỉ đạo của tỉnh Nghệ An, UBND TP Vinh đóng đường Hồ Tông Thốc tại điểm giao nhau với đại lộ Lê Nin. Mặt bằng đoạn đường bị đóng giao cho chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Hiện người dân lưu thông trên đường Hồ Tông Thốc theo hướng từ quốc lộ 1A ra đại lộ Lê Nin hoặc đến trụ sở UBND xã Nghi Phú, Nghi Đức và Nghi Phong… đã bị công trình bịt ngang đường. Do đó, người dân phải rẽ sang đường Hoàng Phan Thái hoặc các con đường khác để tiếp tục hành trình.



Theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất xây dựng xã Nghi Phú tỉ lệ 1/2000 lập năm 2003 cho thấy nhiều con đường đang quy hoạch "treo" chưa xây dựng thì hiện đã đóng đường Hồ Tông Thốc.

Chiều 11-9, tại Hội trường UBND xã Nghi Phú (TP Vinh), UBND TP Vinh phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An và các cơ quan chức năng đối thoại với người dân về việc đóng đường Hồ Tông Thốc để xây bệnh viện. Buổi đối thoại nóng lên khi có nhiều người dân tiếp tục phát biểu, chất vấn. Theo người dân, trước khi thực hiện đóng đường, chính quyền không lấy ý kiến nhân dân, chỉ thông báo đóng đường để giải phóng mặt bằng mà giờ đóng luôn. Quyết định thu hồi đường để lấy đất xây bệnh viện có tuân thủ đúng pháp luật không? Người dân kiến nghị sớm mở đường Hồ Tông Thốc cho người dân đi lại.



Đường Hồ Tông Thốc hướng nhìn từ xã Nghi Phú sang quốc lộ 1A đã bị đóng ngang xây bệnh viện.