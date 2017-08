Xáo xào vì tin "lương ngành đường sắt 8,2 triệu/tháng"

Theo báo cáo kết quả sản xuất sáu tháng đầu năm 2017, sản lượng toàn Tổng công ty (hợp nhất) là 3.796,4 tỉ đồng đạt 47,8% kế hoạch năm. Doanh thu đạt 3.515,5 tỉ đồng đạt 103,8% so cùng kỳ và đạt 45,1% kế hoạch năm. Thu nhập 7,4 triệu đồng/người/tháng tăng 5,8% so cùng kỳ. Chỉ tiêu sản lượng tăng và vượt Nghị quyết Hội đồng thành viên đề ra là tăng 8% trở lên do sản lượng khối công nghiệp tăng cao. Chỉ tiêu doanh thu chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng thành viên đề ra là tăng 8%.