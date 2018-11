Yêu cầu xử lý kịp thời hành vi tấn công nhân viên hàng không

Cục Hàng không Việt Nam vừa có công văn gửi Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, các cảng vụ hàng không trong cả nước và các hãng hàng không về việc tăng cường cảnh giác, kịp thời phát hiện và trấn áp các hành vi vi phạm trật tự công cộng, kỷ luật tại cảng hàng không, sân bay, trên máy bay.



Nhóm thanh niên đe dọa, tấn công nhân viên hàng không ở sân bay Thọ Xuân.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam chỉ đạo lực lượng kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cảnh giác, kịp thời phát hiện và trấn áp các hành vi vi phạm trật tự công cộng, kỷ luật tại cảng hàng không, sân bay, trên máy bay; đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của nhân viên hàng không; bảo vệ sự an toàn của nhân dân và nhân viên làm việc trên địa bàn cảng hàng không và tài sản của cá nhân và tổ chức liên quan.



Các cảng vụ hàng không tăng cường công tác giám sát, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm nêu trên, cùng lực lượng kiểm soát an ninh hàng không kịp thời xử lý nghiêm minh.

Các hãng hàng không Việt Nam chủ động phối hợp với lực lượng kiểm soát an ninh hàng không và cảng vụ hàng không xử lý kịp thời các hành vi tấn công, uy hiếp sức khỏe và tính mạng nhân viên của hãng. Có các biện pháp tích cực phòng ngừa để bảo vệ sự an toàn của nhân viên đối với các đối tượng manh động, côn đồ…

Trước đó, ngày 23-11, tại Cảng hàng không Thọ Xuân đã xảy ra vụ việc một nhóm thanh niên gồm Phạm Hữu An, Lê Văn Nhị, Lê Trung Dũng đánh các nhân viên hãng hàng không VietJet. Cục Hàng không nhận định đây là vụ việc mang tính chất rất nghiêm trọng, đe dọa sức khỏe, tính mạng của nhân viên hàng không, trong đó có nhân viên kiểm soát an ninh hàng không đang làm nhiệm vụ, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, uy hiếp đến an ninh hàng không tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Sau đó, Cục Hàng không Việt Nam đã báo cáo và Bộ GTVT đã ra văn bản đề nghị xử lý nghiêm hành vi của nhóm thanh niên trên. Đồng thời, Cục Hàng không Việt Nam ra quyết định cấm vận chuyển bằng đường hàng không 12 tháng tính từ ngày 26-11 đến hết ngày 25-11 và kiểm tra trực quan bắt buộc 12 tháng tiếp theo.

Hiện nhóm thanh niên này bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng.