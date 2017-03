(PLO)- Sáng 29-7, buổi tọa đàm “Ngăn chặn kinh doanh thực phẩm gian dối” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức sẽ diễn ra tại tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM (số 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM).

(PLO)- Kết quả kiểm nghiệm cho thấy nguyên nhân khiến 119 người bị ngộ độc sau khi ăn tối tại một nhà hàng ở Nha Trang (Khánh Hòa) là do món tôm hấp dừa bị nhiễm vi khuẩn Clostridium perfringens cao gấp 550 lần cho phép.

(PL)- Phát biểu tại hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2016 do UB Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức ngày 13-7, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nói:

(PLO)- Chưa đầy vài giây gõ tìm kiếm thông tin “Thực phẩm an toàn”, Google đã cho ra gần 900.000 kết quả.

(PLO)- Nếu người tiêu dùng ăn phải cá biển có tẩm ướp hóa chất như: urê, hàn the... sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Những hóa chất này tích tụ lâu trong cơ thể có thể hủy hoại đường tiêu hóa, đau đầu, chóng mặt không rõ nguyên nhân, suy gan, thận,…

(PL)- Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) thu hồi một số sản phẩm trà xanh C2 và nước tăng lực Rồng đỏ do Công ty URC Hà Nội sản xuất và phân phối có hàm lượng chì vượt tiêu chuẩn công bố.

(PLO)- Chiều 13-6, nhóm chiến dịch "Chống thực phẩm bẩn" do các thành viên Diễn đàn Nhà báo trẻ khởi xướng và hoạt động với tiêu chí "Vì sức khỏe cộng đồng" công bố chỉ trong ba tháng phát hiện gần 500 vụ vi phạm an toàn thực phẩm.

(PLO)- Sáng 13-6, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị phối hợp với Chi cục Quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã tiến hành lấy lại mẫu kiểm nghiệm tại cơ sở đông lạnh của bà Lê Thị Thuộc (khu phố An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh).

(PLO)- Sáng 13-6, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị phối hợp với Chi cục Quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã tiến hành lấy lại mẫu kiểm nghiệm tại cơ sở đông lạnh của bà Lê Thị Thuộc (khu phố An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh).

(PL)- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Trị cho biết từ ngày 8 đến 10-6 đã có hơn 60 người dân trên địa bàn hai huyện Vĩnh Linh và Gio Linh phải nhập viện do ngộ độc thực phẩm.

Thu giữ hàng tấn măng ngâm hóa chất độc hại

(PL)- Ngày 10-6, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phát hiện tại cơ sở chế biến măng tươi do ông Nguyễn Văn Thi (trú khối 2, phường Bến Thủy, TP Vinh) làm chủ có hàng chục thùng phuy đang ngâm măng trong hóa chất, đồng thời phát hiện hàng chục bao tải chứa măng đã hư hỏng đang bốc mùi hôi thối.