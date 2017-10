Khởi tố vụ án Cục phó Nguyễn Xuân Quang mất trộm

(PL)- Chiều 2-10, tin từ Công an TP Tân An (Long An) cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An chính thức quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại khách sạn TV (đường Hồ Văn Long, phường 2, TP Tân An) để phục vụ công tác điều tra, truy xét nghi can.