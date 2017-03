(PL)- Bằng một văn bản chưa đầy 200 chữ ký ngày 24-11, đăng trên cổng thông tin điện tử của mình, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) đã chính thức lên tiếng xin lỗi về sự cố thông tin liên quan đến việc công bố kết quả khảo sát nước mắm do hội này thực hiện vào giữa tháng 10 năm nay.

(PLO)- Tối nay (22-10), Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã phát đi thông cáo về kết quả kiểm tra nước mắm thời gian qua.

Bộ trưởng Tô Lâm: Cạnh tranh không lành mạnh phải xử lý

(PLO) - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã thông tin như vậy với báo chí bên lề phiên họp Quốc hội vào chiều nay 22-10. Ông cho biết Bộ Công an đã có sự bàn bạc với Bộ TT -TT về vấn đề này, đồng thời Bộ Công an cũng đã phân một công một đồng chí Thứ trưởng phụ trách để điều tra, làm rõ.