(PLO)- Kinh tế 6 tháng đầu năm tăng trưởng mức khá, đạt mức 6,28% có phần do tăng sản lượng khai thác để bù cho giá dầu sụt giảm. Đánh giá này do Bộ trưởng Kế hoạch & đầu tư Bùi Quang Vinh đưa ra trong phiên họp trực tuyến của Chính phủ (CP) với các tỉnh, thành vào sáng nay 29-6.

Chủ tịch nước: 'Cán bộ tham ô không phải do học ít đâu'

(PLO)- “Các cô bác có nói các vị tham ô do học hành ít. Không phải do học ít, vấn đề ở đây là đạo đức, suy thoái về đạo đức lối sống, nói nôm na là hư hỏng chứ không phải do học đâu”-Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia sẻ với cử tri quận 1 (TP.HCM) sáng 29-6.