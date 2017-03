(PL)- Qua thực nghiệm, cơ quan chức năng nhận xét đến lúc này chỉ có Dương, Tiến trực tiếp gây vụ thảm sát. Hành vi của hai bị can phù hợp với chứng cứ đã thu thập.

(PL)- Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước: Chuẩn bị phạm tội mà đi tự thú, tố giác có thể được miễn trách nhiệm hình sự.

(PL)- Sáng 10-8, Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước xác nhận đã khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng đối với Trần Đình Thoại để điều tra về tội giết người, cướp tài sản.

Cục trưởng C45 bảo nhiều người chưa hiểu việc điều tra nên nói vụ thảm án ở Bình Phước vì nạn nhân là đại gia nên công an tập trung điều tra, còn vụ ở Nghệ An xảy ra ở vùng quê hẻo lánh nên không quan tâm.

Vụ thảm sát ở Bình Phước: Tiến ba lần kêu ngưng, Dương nói: Làm tới cùng

(PL) - Luật sư kể nghi can Tiến khai ba lần đề nghị dừng nhưng Dương vẫn “làm tới cùng”. Công an đã khởi tố hai bị can về tội giết người, cướp tài sản.