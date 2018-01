(PLO)- Bộ Công an đã tiếp nhận và bắt ông Phan Văn Anh Vũ, hay còn gọi là Vũ "nhôm".

(PL)- Luật sư người Singapore Remy Choo, người được cho là do gia đình ông Phan Van Anh Vu liên hệ đại diện bảo vệ quyền lợi cho ông này, đã cho hay như trên.

(PLO)- Tại cuộc họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 28-12, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an tăng cường chỉ đạo, khẩn trương việc truy nã và bắt ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”).

(PLO)- Tại hội nghị trực tuyến do Chính phủ tổ chức sáng nay, 28-12, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã nêu một số kiến nghị liên quan đến việc khởi tố, truy nã ông Phan Văn Anh Vũ.

Khởi tố bị can và truy nã Vũ ‘nhôm’

(PL)- Ông Vũ “nhôm” bị khởi tố về tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước theo Điều 263 BLHS. Công an cũng quyết định truy nã vì xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú và không biết bị can đang ở đâu.