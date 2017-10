(PLO) - Stephen Craig Paddock, 64 tuổi, nghi phạm trong vụ xả súng đẫm máu tại khu khách sạn và sòng bạc Mandala Bay, Las Vegas (Mỹ) ngày 2-10 tuy không có tiền án hình sự, cũng không có mối liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhưng có cha là một tội phạm bạo lực bất hảo.

IS nhận trách nhiệm xả súng đẫm máu ở Las Vegas

(PLO) – IS nhận trách nhiệm vụ tấn công, nói tay súng đã cải sang đạo Hồi vài tháng trước, hành động nhằm trả thù liên quân đánh IS do Mỹ dẫn đầu.