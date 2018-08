Lee Chae Lyn xuất hiện đầy gợi cảm trong siêu phẩm “Mốc 22“

Mốc 22 – Mile 22

Đạo diễn: Peter Berg

Diễn viên: Mark Wahlberg, Iko Uwais, Ronda Rousey, Lauren Cohan

Thể loại: Hành động, ly kỳ, tâm lý

Khởi chiếu: 31/08/2018

Quốc gia: Mỹ

Thời lượng: 90 phút

Trailer phim:

Lấy bối cảnh thời kì các hoạt động tình báo và chính trị toàn cầu trở nên phức tạp và thay đổi không ngừng, đạo diễn Peter Berg đã tạo ra một làn sóng mới của điện ảnh chiến đấu hiện đại ở MỐC 22 (Mile 22). Bộ phim tập trung vào nhóm đặc nhiệm Ground Branch (họ được xem như những bóng ma và thực hiện những nhiệm vụ không ai dám đảm nhận), với nhiệm vụ “vận chuyển” khẩn cấp tình báo nước ngoài từ Đại sứ quán Mỹ tại Đông Nam Á đến một sân bay để về lại Mỹ - cách đó 22 Dặm. Trong cuộc truy đuổi, không chỉ có sự tham gia của quân đội, cảnh sát mà còn có băng nhóm đường phố để giành lại “kiện hàng – Li Noor”. Dưới sự hỗ trợ chiến lược từ xa của nhóm Overwatch, liệu đội trưởng James “Jimmy” Silva (Mark Wahlberg) có thể dẫn dắt cả nhóm đưa được “kiện hàng” về được đích? Tất cả sẽ được bật mí trong Mốc 22, được viết bởi Lea Carpenter với sự tham gia của Iko Uwais, Ronda Rousey, John Malkovich, Lauren Cohan và đặc biệt là Ca sĩ – Rapper nổi tiếng người Hàn Quốc CL (Lee Chae Lyn).





Mark Wahlberg tái xuất với Pter Burglần thứ 4 trong phim điện ảnh mới

Mốc 22 (Mile 22) đánh dấu sự hợp tác lần thứ 4 của nam tài tử Mark Wahlberg và đạo diễn tài hoa Peter Berg. Trước đây, cặp bài trùng này đã từng hợp tác ăn ý trong các tác phẩm như Deepwater Horizon (Thảm hoạ dàn khoan), Lone Survivor (Chiến binh đơn độc), Patriots Day (Ngày định mệnh).

Từ thảm hoạ môi trường được khắc hoạ rõ nét trong Deepwater Horizon, đến cuộc chiến trên sa trường của những người lính Navy Seal trong Lone Survivor, hay cuộc chiến chống lại khủng bố trong Patriots Day, không biết vô tình hay hữu ý mà cả 3 dự án đều có các điểm tương đồng: các sự kiện xảy ra tại Mỹ, ca ngợi chủ nghĩa yêu nước sự hy sinh của các anh hùng thầm lặng. Các nhân vật chính trong phim của Peter Berg đều là những người bình thường, hơi kém may mắn rơi vào nghịch cảnh nhưng qua đó có thể thấy được sự sống mãnh liệt và ý chí kiên cường của họ.





Cùng hợp tác trong dự án mới, MỐC 22 tiếp tục kể thêm câu chuyện về những người anh hùng Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố: họ vẫn là những người hùng thầm lặng. Nhóm đặc nhiệm Ground Branch do James “Jimmy” Silva (Mark Wahlberg) phụ trách là một đội chuyên làm những công việc mà chính phủ không thể ra mặt, do đó, họ cũng được xem là những... bóng ma. Tuy nhiên, họ vẫn “tồn tại”: có cuộc sống riêng, có gia đình và là những con người bình dị.

Trong bối cảnh hoạt động tình báo trở nên căng thẳng và chính trị phức tạp với vô số âm mưu tấn công vào nước Mỹ, họ buộc phải nhận nhiệm vụ vận chuyển một “tài sản” bất đắc dĩ từ Đại sứ quán Mỹ ở một nước Đông Nam Á tới sân bay để về lại Mỹ (khoảng cách 22 dặm). Tài sản này là một cảnh sát địa phương Li-Noor do Iko Uwais thủ vai (ngôi sao hành động, được mệnh danh là Lý Tiểu Long của Indonesia). Li-Noor là người nắm giữ thông tin khủng bố, hắn chỉ đồng ý trao đổi khi và chỉ khi hắn được an toàn tại Mỹ.

Trong khi đội Ground Branch chiến đấu ở Đông Nam Á, họ được hỗ trợ từ hàng ngàn dặm bởi một nhóm chiến lược từ xa gọi là Overwatch, được dẫn dắt bởi một người đàn ông chỉ được biết đến như Bishop (John Malkovich). Overwatch là một đội ngũ công nghệ cao, họ cung cấp thông tin liên lạc tức thời và giám sát các hoạt động của Ground Branch, cũng như xử lý sự cố và điều hướng để giúp họ sống sót, di chuyển và thực hiện nhiệm vụ. Một cuộc chiến dài 22 dặm, mà bất kì ai cũng có thể chết. Như nhiều nhiệm vụ trước, liệu đội trưởng James “Jimmy” Silva có thể dẫn dắt cả nhóm đưa được “kiện hàng” đến đích?

CL (2NE1) gợi cảm,mặt không góc chết trong vai diễn đầu tay

CL (2NE1) được biết đến với vai trò là một nghệ sĩ K-POP nổi tiếng, cựu trưởng nhóm 2NE1 được yêu thích tại Hàn Quốc. Từ 2014, CL bắt đầu tấn công thị trường Hollywood khi kí hợp đồng với Scooter Braun và chính thức “về một nhà” với các tên tuổi lớn như Justin Bieber hay Ariana Grande. Cô được TIME vinh danh là “Tương lai của Kpop tại Mỹ”, được MTV gọi là “Beyonce của Kpop”. Và bộ phim Mốc 22 cũng là cột mốc đánh dấu sự nghiệp diễn xuất của người nghệ sỹ đa tài này.





CL sẽ vào vai Queen, 1 trong 5 thành viên siêu hacker của đội chiến lược từ xa Overwatch gồm có: Rook, King, Queen, Knight, and Pawn. Trong trailer là hình ảnh Queen rời khỏi sân bay để trở về căn cứ chính của Overwatch, với trang phục kín cổ nhưng CL vẫn giữ được sự lạnh lùng đầy cuốn hút với khuôn mặt không góc chết và một thân hình gợi cảm. Trong khi ngành công nghiệp phẫu thuật thẩm mỹ của Hàn Quốc rất phát triển thì CL lại chuộng vẻ đẹp tự nhiên và quyết tâm dùng tài năng để chinh phục khán giả. Bỏ ngoài tai sự phản đối lẫn “gạch đá” của khán giả hâm mộ, đó là cách CL lựa chọn và quyết tâm theo đuổi giá trị riêng của mình. Không có kinh nghiệm trong diễn xuất khi tham gia Mốc 22, cô đã được John Malkovich (hai đề cử Oscar với các vai diễn In the fire of Line và Places in the Heart) nhiệt tình hỗ trợ và giúp đỡ tại trường quay. Kết hợp với các thành viên còn lại dưới sự chỉ huy của Bishop (John Malkovich), liệu Queen (CL) sẽ gây bất ngờ nào cho khán giả?

Mốc 22 còn có sự tham gia của các ngôi sao Iko Uwais, Ronda Rousey, Lauren Cohan, với nhiều diễn biến gây cấn và kịch tính sẽ mang đến nhiều cảm xúc đa dạng dành cho khán giả. Bộ phim được khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 31/08/2018.

Xem thêm bài viết đề xuất: