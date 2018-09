“The Nun” tiếp tục phá vỡ kỷ lục tại đấu trường phòng vé

Tại thị trường Bắc Mỹ, sau 3 ngày, tác phẩm thu về 53,5 triệu USD từ 3,876 rạp. Đây được xem là tác phẩm ăn khách nhất trong Vũ trụ The Conjuring, hiện nắm giữ các kỷ lục: phim có doanh thu suất chiếu sớm cao nhất (5,4 triệu USD), phim có doanh thu ngày khởi chiếu đầu tiên cao nhất (22,3 triệu USD) và phim có doanh thu cuối tuần cao nhất (53,3 triệu USD), bỏ xa vị trí thứ 2 là The Conjuring với 41,8 triệu USD. Tác phẩm cũng xác lập kỷ lục phim tháng 9 có doanh thu cao thứ 2 trong lịch sử, sau siêu phẩm kinh dị IT.



“The Nun” bội thu tại phòng vé trên toàn thế giới

Ở thị trường quốc tế, The Nun còn được đón nhận nồng nhiệt hơn. Tác phẩm mang về 77,5 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu của phim tới thời điểm hiện tại lên đến 131 triệu USD. Ở Việt Nam, phim tạo nên cơn sốt phòng vé với 2 triệu USD trong 3 ngày cuối tuần đầu tiên công chiếu và phá vỡ hàng loạt kỷ lục phòng vé chưa từng có cho bộ phim thể loại phim kinh dị tại đất nước hình chữ S: phim kinh dị có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại, phim có doanh thu cao thứ 2 trong năm 2018 (tính đến thời điểm hiện tại, chỉ sau Avengers: Infinity War) và là phim có doanh thu cao thứ 4 mọi thời đại ở Việt Nam (sau Avengers: Infinity War, Fast and Furious 8 và Kong: Skull Island).



Loạt doanh thu Ác quỷ Valak thu được tại thị trường Việt Nam sau 3 ngày công chiếu

Chỉ với kinh phí sản xuất 22 triệu USD, “con át chủ bài” của Warner Bros. đã thu về gấp 5 lần chỉ sau 3 ngày công chiếu. Tác phẩm tiếp tục làm tăng mạnh con số 1,3 tỷ USD doanh thu của toàn bộ Vũ trụ Kinh dị The Conjuring – đang trên đà phát triển và lớn mạnh không thua kém với những vũ trụ điện ảnh của dòng phim siêu anh hùng.

The Nun là phần phim riêng về ác quỷ Valak, nhân vật phản diện hùng mạnh nhất và được yêu thích nhất trong Vũ trụ Kinh dị The Conjuring. Bộ phim theo chân Cha Burke và vị ma sơ trẻ tuổi Irene đi đến tu viện Cârța ở Rumani để điều tra về cái chết bí ẩn của một tu nữ. Burke là một nhà trừ tà giàu kinh nghiệm trong khi Irene có khả năng nhìn thấy những điềm báo về tương lai. Ngay tại nơi ngự trị của Chúa, họ đã phải đối đầu cùng tên ác quỷ khủng khiếp đội lốt ma sơ.

Với hàng loạt những cảnh jump-scare nặng đô, The Nun được xem là phần phim khiến người hâm mộ phải “mệt tim” nhất so với các phần trước.

The Nun (Ác Quỷ Ma Sơ) đang "nhuộm đen" các rạp chiếu phim ở Việt Nam từ ngày 07/09/2018.

Xem thêm bài viết đề xuất: