Warner Bros: Hãng phim bom tấn tung hàng loạt trailer mới nhất

Cùng lúc đó, tác phẩm ngoại truyện của Harry Potter cũng giới thiệu đến khán giả thầy Dumbledore vài thập kỷ trước khi ông hướng dẫn cậu học trò Newt Scamander (Joshua Shea) tại trường Hogwarts.

Một nhân vật khác được phát triển trong phần 2 này là Leta Lestrange (Zoe Kravitz) - người từng xuất hiện với vai cameo trong Fantastic Beasts and Where to Find Them trong vai trò mối tình thời học sinh của Newt Scamander. Giờ đây khi đã đính hôn với anh trai Theseus (Callum Turner) của Newt, Leta có vẻ sẽ đóng vai trò trong việc gia tộc Lestrange theo phe bóng tối của Voldermort nhiều năm sau đó.

2.Aquaman

Aquaman: Đế Vương Atlantis dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 21/12/2018.

Aquaman (tựa Việt: Aquaman: Đế Vương Atlantis). Với những phân cảnh hoành tráng của đại dương cùng hình tượng siêu anh hùng Aquaman mạnh mẽ, vạm vỡ, bom tấn được mong đợi nhất trong năm được kỳ vọng sẽ mở màn cho những sự trở lại đầy dữ dội của Vũ trụ điện ảnh DC (DCEU). Sau khi "nhá hàng" tấm poster mang đậm phong cách biển cả cho Aquaman, thì tại sự kiện Comic Con San Diego ngày 21/7 vừa qua, hãng Warner Bros tiếp tục khiến các fan "đứng ngồi không yên" khi tung trailer chính thức đầu tiên cho